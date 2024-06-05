فودة يبحث إستعدادات انعقاد الملتقى السنوي السادس للتأمين في شرم الشيخ

في اطار بحث استعدادات انعقاد الملتقى السنوي السادس للتامين واعادة التامين الذي يعقد بشرم الشيخ في الفترة من 9 الي 11 نوفمبر العام الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، استقبل اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، وفد الاتحاد المصري للتأمين واعادة التأمين، ونقل الوفد تحيات وتهنئة رئيس الاتحاد علاء الزهيري بحصول المحافظ علي وسام السياحة العربية من الدرجة الأولي من المنظمة العربية للسياحة كجائزة تضاف لعدة جوائز دولية في مجال السياحة.

وقدم الوفد الشكر والتقدير للمحافظ علي مجهوداته الكبيرة للنهوض بمحافظة جنوب سيناء، بوجه عام ومدينة شرم الشيخ بوجه خاص،ودعمه الاتحاد المصري للتامين واعادة التامين، في الملتقيات السابقة وحتي الملتقي الخامس .

من جانبه رحب محافظ جنوب سيناء بوفد الاتحاد المصري للتامين واعادة التامين واكد علي جاهزية شرم الشيخ للمؤتمر كونها تعتبر مدينة سياحة المؤتمرات الأولى ونجاح كافة المؤتمرات التي تمت علي أرضها بإشادة من كافة الجهات والدول المشاركة.

يشار الي المؤتمر يشمل 1500 شركة تأمين من كافة دول العالم، يتناول ثلاث محاور هي التعامل مع العالم المتسارع الخطى نحو التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، وضع تصور مبتكر لطرق توزيع وتطوير منتجات تأمينية جديدة، تمكين القوى العاملة في مجال التأمين في المستقبل ... بناء القدرات و الاحتفاظ بالكفاءات .