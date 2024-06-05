محافظ جنوب سيناء يتفقد أحد ملاعب البادل كورت

قام اللواء الدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء بتفقد أحد ملاعب بادل كورت

( تنس) في خليج نعمه علي بعد عدة أمتار من الممشي السياحي بمدينة شرم الشيخ.

ووجه المحافظ بإقامة بطولات محلية ودولية في اطار السياحة الرياضية والتنشيط والترويج السياحي للمدينة واضافة عنصر جذب جديد للممشي السياحي بالمدينة بالإضافة لتنوع أنشطته التجارية، و هذا الملعب هو الملعب الرابع بمنطقة ممشي شرم الشيخ السياحي تم تنفيذه بالجهود الذاتية بمساهمة المجتمع المدني، روعي فيها المسافات القانونية بين الملاعب لتكون متنفسا لرواد وقاطني المدينة .

محافظ جنوب سيناء يتفقد احد ملاعب البادل كورت ويوجه باقامة بطولات محلية ودولية..

ويتكون الملعب من أرضية (10 متر× 20 متر)، وارتفاع الحائط الزجاجي عن مستوى الأرض هو 4 متر، كما يوجد به أعمدة إنارة وكشافات بارتفاع 6 متر.

تتميز ملاعب بادل تنس بالعديد من المزايا، منها: صغر حجمها مقارنة بملعب التنس، مما يجعلها أكثر ملاءمة للاستخدام في الأماكن الضيقة، إمكانية لعبها في الداخل والخارج، سهولة تعلمها وممارستها، كما أنها لعبة إجتماعية يمكن لعبها مع الأصدقاء والعائلة، وتتكون لعبة البادل تنس من أربعة أشخاص اثنين ضد اثنين، أي نظام اللعب الزوجي.