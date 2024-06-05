محافظ جنوب سيناء يلتقي مديري إدارات مجلس مدينة شرم الشيخ لتهنئتهم بالعيد

التقى اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، القيادات التنفيذية ومديري الإدارات بمجلس مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومستشاري المحافظ، وبحضور العميد عماد فكري ، نائب رئيس المدينة، ومجدي ابو الفتوح نائب ثاني رئيس المدينة.



يأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها محافظ جنوب سيناء مع العاملين بالمحافظة لمتابعة سير عملهم وتقديم التهنئة لهم في المناسبات المختلفة.

ووجه محافظ، جنوب سيناء ،التهنئة لجميع العاملين، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك

فوده يطالب بمواصلة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء وحسن التعامل مع المواطنين

ووجه بصرف مبلغ نقدي عيديات للعاملين بمختلف درجاتهم الوظيفية، مع توزيع لحوم العيد ومواد وسلع وبونات غذائية.

وطالب المحافظ الجميع بمواصلة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء وأداء المهام الموكلة إليهم بدقة وسرعة وانجاز، وحسن التعامل مع المواطنين.



وتناول اللقاء مناقشة استعدادات المدينة لافتتاح عدد من المشروعات منها أعمال تطوير السوق القديم بشرم الشيخ، و افتتاح المول التجاري بالحديقة المركزية، بمناسبة احتفالات 30 يونيو، بالإضافة لاعادة استغلال حديقة الطفل بمنطقة الهضبة وتطويرها وإضافة أماكن اطلاع ومكتبة إلكترونية ومول تجاري بالشراكة مع أحد رجال الأعمال لتحقيق دخل وعائد للدولة، ودعا الجميع للعمل علي الحفاظ علي حقوق الدولة وعدم التهاون في تحصيل مستحقاتها وبحث واقتراح أساليب تعظيم الايرادات لاستغلالها في الحفاظ علي جمال و رونق وسحر شرم الشيخ و تحقيق المظهر الحضاري والمشرف لكافة زوار المدينة.

وبحث المحافظ عدد من المقترحات الخاصة بإدارة ممشي السلام السياحي بشرم الشيخ بأسلوب حديث وتحقيق الإيرادات والأهداف المرجوة منه مع تنوع الأنشطة والحفاظ علي نظافته و مظهره الجمالي اللائق، مطالبا رجال الأعمال والمجتمع المدني للاستمرار في التعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة في اطار التكامل التام مع كافة جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات الدولة وتنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للعاملين بما يضمن توفير سبل الراحة لهم أثناء العمل، وقام بدعم ( الكوفي بريك ) وتوفير المشروبات والمثلجات بمبنى مجلس المدينة، لتوفير الراحة والرفاهية للعاملين لمساعدتهم علي اداء واجباتهم علي خير وجه.

وشدد فوده، على أهمية الوعي بجهود الدولة، ومواجهة الشائعات التي تهدف إلى تعطيل مسيرة التنمية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوجه دائما بتوفير كافة سبل الراحة للمواطن، والارتقاء بحياة المواطنين، وبذل مزيد من المجهودات لدفع عجلة التنمية والرخاء بالدولة، لافتا أن الدولة تبذل جهودا مضنية لإقامة المشروعات التنموية والخدمية، والارتقاء بحياة المواطنين وتحسين سبل المعيشة.