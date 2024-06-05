السيطرة على حريق منزل بسبب ماس كهربائى بالفيوم

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالفيوم، من السيطرة على حريق اندلع في منزل مكون من ثلاث طوابق بحي قحافة بمدينة الفيوم، وأسفر عن إصابة شخصين بحالة اختناق ، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربية للمنزل، فشبت النيران التي سرعان ما التهمت محتويات الشقة السكنية بالطابق الأول، وتصاعد الدخان بكثافة جراء الحريق حتى كوّن سحابة سوداء أعلى المنزل، فيما هرع الجيران لمساعدة سكان المنزل، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغاً من الأهالي عن نشوب حريق هائل في منزل مكون من 3 طوابق بحي قحافة بدائرة البندر .

وعلى الفور دفعت اجهزة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم إخماد النيران في الطابق الارضي قبل أن تمتد إلى باقي العقار .

وتم نقل إثنين إلى مستشفى الفيوم العام اصيبوا بحالة اختناق جراء، وأسفرت المعاينة الأولية للحريق، أنّ ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للمنزل، وراء اندلاع الحريق، ولا توجد أي شبهة جنائية حول الحريق.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى امرت بندب خبراء المعمل الجنائى لبيان اسباب الحريق وتولت التحقيق.

ضبط مخالفات تموينية

ومن جهه اخرى تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، خلال شهر مايو الماضي، والتي استعرضها تقرير المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.

وأكد المحافظ، ضرورة تضافر جهود جميع الجهات في الرقابة المستمرة، وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر وجودة المعروض من السلع الغذائية والخضراوات، وإتاحتها للمواطنين دون مغالاة في الأسعار، وكذلك مجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

وأشاد محافظ الفيوم، بالجهود المبذولة من قِبل العاملين بمديرية التموين والتجارة الداخلية، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دائماً ما يؤكد على أهمية هذا القطاع، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات للتأكد من ضبط الأسواق والأسعار، وسلامة المعروض من اللحوم والمواد الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

ومن جهته، أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أنه تم تحرير 2671 محضراً تموينياً متنوعاً في مختلف الأنشطة التموينية، خلال شهر مايو الماضي، بمختلف دوائر المحافظة من قرى ومراكز ومدن، بشأن مخالفات الـمخابز، والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية"، منها 1599 محضراً بقطاع المخابز، تتعلق بنقص وزن الخبز، وإنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات القانونية، وتوقف عن الإنتاج، وعدم الالتزام بالمواعيد المقررة للعمل والإنتاج، وعدم وجود موازين، ومبيعات وهمية، وتصرف وتجميع للدقيق البلدي، وكذا عدم وجود سجلات أو ميزان بالمخابز، وغيرها.