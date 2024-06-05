أول الإعدادية بالشرقية: أهدى نجاحي لروح أمي المتوفاه.. وأسعى لتحقيق حلمها بالالتحاق بكلية الطب

أكد الطالب ثروت محمد ثروت سعيد مصطفى، الحاصل على المركز الأول مُكرر بالشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، بمجموع 276 درجة من مدرسة حسين سيد أحمد للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية؛ أن سبب تفوقه وتميزه طيلة المراحل التعليمية السابقة والتي اختتمها اليوم بتفوقه الدراسي؛ والده وجدته التي عكفت على تربيته ورعايته بعد وفاة والدته وهو طفل صغير، وكذلك شقيقه سعيد، والذين حرصوا على بذل قصارى جهدهم، من تذليل العقبات وتهيئة المناخ المناسب لاستذكار دروسه.

ووسط فرحة عارمة بين الأهل والجيران الذين توافدوا على منزله لتهنئته، بعد أن تعالت الزغاريد فرحا وابتهاجا بإبنهم المتميز، كشف الأول على إعدادية الشرقية عن سعادته بتبوئه المكانة التي يستحقها بين صفاف أوائل الشرقية، لافتا إلى أن حفظه لكتاب الله والمداومة على الصلاة هما من أسباب تفوقه، بالإضافة إلى بره لوالده الذي أصبح مسؤولا عنه بشكل كامل بعد وفاة والدته وهو في عمر عاملين.

وأشار إلى إنه كان يأخذ دروسًا خصوصية داخل المنزل وفي السناتر في كل المواد، فضلا عن إنتظام حضوره بشكل دائم في المدرسة طوال العام، وكان يحافظ على استذكار دروسه بشكل يومي، ولا يؤخر مذاكرة أي درس أو معلومة لليوم التالي، بل كان ينتهي من مراجعة الدورس أولا بأول، وهو ما جعله من المتميزين هذا العام.

ولفت إلى أن عدد الساعات التي كان يقضيها خلال مذاكرته كانت تتراوح ما بين 4:6 ساعات يومية، وكان لديه القدرة من الله على استيعاب أي معلومة كان يتدارسها في ذات الوقت، وفي نفس الوقت كان يقضي وقت الفراغ في ممارسة لعبة كرة القدم في مركز شباب القرية، حتى يتمكن من تفريغ أي طاقة سلبية لديه، وتنشيط ذهنه لتهيئه للمذاكرة من جديد.

وكشف ثروت، عن حلمه والذي يسعى من أجل الوصول إليه، وتلبية لحلم والدته المتوفاه وهو الالتحاق بكلية الطب، لذلك سيواصل مسيرة النجاح والتميز حتى يحصل بأن الله على مجموع كبير في الثانوية العامة تؤهله لتحقيق حلمه وتطلعات والديه الكرام، مشيرا إلى أن قريته «بني حسن» التابعة لمركز أولاد صقر، من القرى المعروف عنها بحصد مراكز متقدمة في أوائل الشهادات العامة، وكان آخرها أحد أبناء القربة الذي حصل على المركز الثاني مُكرر «علمي علوم» في شهادة الثانوية العامة عام 2022، وهو محمد أشرف، ويدرس حاليا في طب القاهرة؛ لذلك يضعه «ثروت» مثلًا أعلى وهدفًا لتحقيقه والوصل إليه.

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