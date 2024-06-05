جيش الاحتلال الإسرائيلي يدشن وحدة خاصة لحماية غلاف غزة

دشنت السلطات الإسرائيلية وحدة عسكرية خاصة لحماية مستوطنات غلاف غزة، تخوفا من وقوع أحداث على غرار عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة حماس الفلسطينية، في 7 أكتوبر الماضي.

وأفادت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "الوحدة العسكرية تتشكل من مقاتلي الاحتياط وخريجي وحدات النخبة، الذين يسكنون في هذه المستوطنات".

ونقلت القناة الإسرائيلية عن الجيش أن "المقاتلين في الوحدة سيخضعون لتدريب هادف وسيتم تأهيلهم في النهاية كمقاتلين ماهرين لمواجهة تحديات القطاع"، مضيفة أن "حفل التأسيس أقيم بحضور قائد فرقة غزة، العميد آفي روزنفيلد، وقادة عسكريين آخرين".

وأوضحت القناة أن "مئات المقاتلين تقدموا بطلبات الانضمام، وتجري عملية الاختيار استعدادا لتدريب التشكيل الذي سيبدأ العمل في الأسابيع المقبلة"، فيما نقلت عن قائد الوحدة أن "تشكيل الوحدة في هذه الفترة يحمل في طياته جوهر قصة دولة إسرائيل، من الدمار إلى النهضة".

بعد الضربة التي تلقيناها في 7 أكتوبر (الماضي)، نعمل على بناء وحدة ستكون بمثابة مرساة للمنطقة ومغناطيسا لكل من يضع نصب أعينه الدفاع عن الوطن ولديه الرغبة في مواصلة العطاء للوطن".

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل 644 ضابطا وجنديا، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقال الجيش الإسرائيلي: "قُتل 644 ضابطا وجنديا إسرائيليا منذ بداية الحرب، بينهم 293 في المعارك البرية بغزة، وأُصيب 570 آخرون بجروح خطيرة".

دعوى قضائية ضد صحفيين وناشطين

وفي زوقت سابق، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفع دعوى قضائية ضد صحفيين وناشطين، زاعمًا أنهم نشروا "أكاذيب" بشأن حالته الصحية.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن نتنياهو قرر مقاضاة الصحفيين بن كاسبيت وأوري مسغاف والناشط جونين بن يتسحاق، بدعوى أنهم نشروا أكاذيب بشأن حالته الصحية.

نشروا أكاذيب

وفي دعواه، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي للحصول على تعويض يصل إلى 500 ألف شيكل (نحو 135 ألف دولار).

وجاء في الدعوى أن الأشخاص الثلاثة "نشروا معلومات كاذبة وخبيثة ضد رئيس الوزراء".

وحسب دعوى نتنياهو، فإن "الثلاثة قدموا الادعاءات التالية: رئيس الوزراء مريض بسرطان البنكرياس، وغير لائق للخدمة في منصبه، وأكثر من ذلك، وهي تصريحات عبارة عن أكاذيب".

رئيس الوزراء الإسرائيلي شخص يتمتع بصحة

وأكدت الدعوى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي شخص يتمتع بصحة جيدة بالنسبة لعمره".

وحسب الصحيفة، تخضع صحة رئيس الوزراء للملاحظة والمتابعة منذ يوليو 2023، عندما خضع لعملية جراحية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب بعد نوبة إغماء في منزله.

وسبق لنتنياهو أن نُقل إلى المستشفى في يوم الغفران اليهودي في أكتوبر 2022، بسبب خمول قواه جراء الصيام، وخضع لفحوصات طبية حينها.

وفي وقت سابق هذا العام، عادت حالته الصحية إلى العناوين الرئيسية، عندما أعلن مكتبه أنه أصيب بنوبة أنفلونزا، مما اضطره إلى إلغاء اجتماعات تتعلق بإدارة الحرب في غزة.