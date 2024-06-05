دينزل واشنطن يرتدي ملابس الإحرام .. ما الحكاية

تناول فيلم Malcom X حياة المفكر الإسلامي الأمريكي ذي الأصول الأفريقية مالكوم إكس، ورحلته من عالم الجريمة في حي “هارلم” الخطير في نيويورك، ودخوله السجن في شبابه بعد تورطه في عالم الجريمة، ثم اعتناقه الدين الإسلامي الذي غيّر حياته وجعله قائدًا في مجتمع السود الذي يعاني من التمييز والاضطهاد ويتوق لقيم تنصفه، وهو ما وجده إكس في الإسلام، خصوصًا بعدما ذهب في رحلة الحج إلى مكة.



فيلم Malcom X للمخرج الأمريكي المبدع سبايك لي والممثل الأسمر دينزل واشنطن الذي عرض عام 1992 ولاقى نجاحًا كبيرًا.

فيلم Malcom X

وتألق المخرج سبايك لي في إظهار مشقة الحج والسفر، وروى بصورة بصرية عبر رسالة بعث بها إكس لزوجته ما دار في خلد الرجل وهو يصف شعوره هناك مرتديًا إزار الإحرام، قائلًا وهو يمارس الشعائر من طواف وسعي حول الكعبة: “رأيت عظمة الله في مكة.. لم أحس أبدًا بمشاعر الأخوة الحقيقية بين البشر كما شعرت بها هنا في البيت الذي بناه إبراهيم ومحمد.. عظمة الله تتجلى في مكة”.

ومشاهد مكة في العمل تم تصويرها في المدينة، وليس من خلال بناء مجسم مطابق للكعبة المشرفة كما في أعمال أخرى، عن طريق فريق عمل في السعودية التي تحظر دخول مكة على غير المسلمين.

دينزل واشنطن في ملابس الإحرام



وعرض الفيلم عام 1992، وهو التعاون الثالث بين الممثل الأمريكي دينزل واشنطن مع المخرج سبايك لي، وكان أداء واشنطن الرائع بمثابة التحول الحاسم في حياته المهنية.

دينزل واشنطن

خسارة أوسكار

ورغم خسارته أوسكار لأفضل ممثل أمام آل باتشينو ذلك العام، ولكنه لم يكن أفضل أداء عام 1992 فحسب، بل يظل الأفضل في حياة واشنطن الرائعة، وما زال مثيرا للجدل كأحد أهم الأفلام التي جسدت الثورية في الإسلام.