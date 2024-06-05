وكيل تعليم قنا يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة تحدى القراءة العربي

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأربعاء الطلاب الفائزين في مسابقة تحدى القراءة العربي والأخصائين المشرفين علي المسابقة فى الموسم الثامن للعام الدراسي 2023-2024م .

جاء ذلك بحضور صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية والدكتور وائل سيد مدير عام التعليم العام ومصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية والإدارية وناجح عبدالحميد موجه عام المكتبات.

وقال الدكتور محمد السيد ان طلاب تعليم قنا أبطال تحدى القراءة أثبتوا من خلال قراءة كل واحد منهم ٥٠ كتاباً وتلخيصها، علي قدراتهم علي التحليل والاستناج والابداع الناقد والتواصل اللغوي السليم حسب مستوياتهم الدراسية وساهموا في رفع إسم وطننا الغالي مصر عالياً التى كانت وستظل بلد العلم والعلماء وتمجيداً للغة العربية وأصولها وقواعدها السليمة .

الجدير بالذكر أن مشروع "تحدى القراءة العربي"هو أكبر مشروع عربي أطلقته دولة الإمارات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتم تكريم الفائزين وعددهم "٤٤"طالب من المراحل التعليمية المختلفة ومن جميع الإدارات التعليمية بشهادات تقدير وميدالات ومبالغ مالية.

كما كرم وكيل الوزارة ناجح عبدالحميد موجه عام المكتبات بالمديرية والموجهين الأوائل بجميع الأدارات التعليمية والأخصائين المشرفين علي المشروع وعددهم 32 أخصائي مكتبة.

وعلى صعيدا اخر، أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عن حصول توجيه الصحافة والاعلام التربوي على المركز الخامس على مستوى الجمهورية فى مسابقة التقرير الصحفى لمرحلة الثانوى الفنى للعام 2023-2024م.

وأكد السيد أن الوزارة أعلنت فوز مدرسة جمال رشدى مخلوف الثانوية التجارية التابعة لادارة فرشوط التعليمية بالمركز الخامس فى مسابقة التقرير الصحفى، التى ينظمها توجيه عام الصحافة بإشراف صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية ومحمود مرغنى موجه عام الصحافة والإعلام بالمديرية.

وتوجه وكيل الوزارة بأرق عبارات التهنئة لتوجيه عام الصحافة والإعلام التربوي لحصول تعليم قنا على العديد من المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية في المسابقات الوزارية للصحافة المدرسية والاعلام التربوي خلال العام الدراسي الحالى .

وأثنى على الجهود المبذولة من جميع موجهو وأخصائيو الصحافة والإعلام بجميع الإدارات التعليمية لتحقيق مزيداً من التميز والحصول على مراكز متقدمة على مستوى الوزارة .