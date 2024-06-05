محافظ القاهرة: العاصمة أنهت استعدادتها الخاصة بامتحانات الثانوية العامة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العاصمة أنهت استعدادتها الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ يوم الإثنين القادم 10 يونيو 2024، مشيرًا إلى أنه سيجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن سير الإمتحانات بسهولة ويسر مع اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لإمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2023 - 2024 بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، والسكرتير العام ، والمساعد ، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات المحافظة.

إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام ١٠٣٨٧٢ طالب وطالبة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام 103872 طالبا وطالبة موزعين على 256 لجنة حيث يؤدى الامتحانات 34496 طالبا وطالبة بشعبة علمي علوم، و23885 طالبا وطالبة بشعبة علمي رياضة، و 36690 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية بإجمالي 95071 طالبا وطالبة بالإضافة إلى 8801 طالب وطالبة من المدارس الدولية.

وشدد محافظ القاهرة خلال الإجتماع على ضرورة تواجد المرواح بكل اللجان والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو .

يذكر أن شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، علي ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا السياق، أشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات الدورية المكثفة على الأسواق تمكنت من ضبط 9 أطنان لحوم حمراء ومفروم، وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، وطن ونصف لحوم بيضاء غير صالحة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير 71 محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم .