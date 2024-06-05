النيابة العامة تنظم ندوة للمحامين حول كيفية الاستفادة من الخدمات الرقمية

تنطلق اليوم بمحكمة المنشية بمحافظة الإسكندرية، فعاليات التدريب الذي تنظمه النيابة العامة للمحامين حول كيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر البوابة الرقمية للنيابة العامة التي تتيح - بتقنيات مؤمنة - الحصول من خلالها على صور من محاضر الشرطة والتحقيقات والجلسات والأحكام والشهادات في القضايا، دون التوجه لمقار النيابة أو مكاتبها الرقمية.

يأتى ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالارتقاء بالخدمات الرقمية المقدمة المحامين واستجابة لطلب النقابة العامة للمحامين بتسهيل آلية التعامل مع تلك الخدمات

يذكر أن هذه الخدمات لا تتطلب سوى سداد قيمة الرسوم البريدية التي يتحملها طالب الخدمة بعد تسجيل طلبه بامنظولمة الرقمية.