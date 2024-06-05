الأمم المتحدة: الصراعات تجعل طرق المهاجرين في الساحل أكثر خطورة

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقرير جديد من أن الصراعات في السودان وعبر منطقة الساحل قد أضرت بحماية المهاجرين الذين يعبرون من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

الصراع فى السودان

وبالنسبة لمئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون العبور من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى أوروبا، فإن الرحلة خطيرة للغاية.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن طرق الهجرة أكثر خطورة بسبب نقص الخدمات الحيوية.

ومن جانبه اوضح فنسنت كوشتيل، المبعوث الخاص للمفوضية للوضع في وسط البحر الأبيض المتوسط: "أن قدرتنا على الشراكة المباشرة مع السلطات المحلية مفقودة لكن السلطات المحلية موجودة هناك وستكون قادرة على توفير خدمات الحماية الفورية هذه".

يضيف تقرير الأمم المتحدة إنه على الرغم من معرفة مواقع مراكز الهجرة الرئيسية، لا يزال هناك نقص في وصول المهاجرين إلى المساعدة الفورية أو المأوى أو المعلومات حول المخاطر التي قد يواجهونها.

هذا الغياب لتدابير الحماية عرض اللاجئين والمهاجرين "لخطر الأذى والموت" وأدى أيضا إلى تحركات ثانوية خطيرة.

مخاطر عبور الصحراء

وبالإضافة إلى المهاجرين الأفارقة، يأتي المتنقلون من آسيا والشرق الأوسط.

وقالت المفوضية إن الكثيرين يستخفون بالمخاطر ويموت الكثيرون أثناء عبور الصحراء أو بالقرب من الحدود، مشيرة إلى أن معظمهم يعانون أيضا من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي والخطف والتعذيب والاعتداء الجسدي.

ويشير كوشيتيل للصحفيين في جنيف"لا يذهب الكثيرون إلى العواصم حيث تتمركز الجهات الفاعلة الإنسانية والممثلة تمثيلا جيدا،" .

"يشرعون في طرق ثانوية ، ويصلون إلى المدن الصغيرة في المناطق التي يصعب الوصول إليها" بما في ذلك الصحراء الكبرى، هذا هو المكان الذي يجب أن توجد فيه الخدمات."

وبالمستوى المناسب من التمويل، يمكن للخدمات المدعومة أن توفر المساعدة الإنسانية الفورية، والمأوى، وآليات الإحالة، ومعلومات عن المخاطر التي ينطوي عليها الشروع في رحلات خطرة، والوصول إلى العدالة.

السلطات المحلية

وبأخذ مثال أغاديز في وسط النيجر، وهي مركز رئيسي للهجرة نحو ليبيا وحيث لا يزال الوضع الأمني خطيرا للغاية بالنسبة للمهاجرين.

أكد كوشتيل أن "السلطات المحلية موجودة، والأشخاص الذين ولدوا هناك. دعونا نعمل مع هذه السلطات".

وأشار إلى أن الجهات الفاعلة الإنسانية غير قادرة على العمل في بعض هذه المواقع، "إما بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة أو لأن السلطات لا تريد وجود جهات فاعلة إنسانية".

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن 108.4 مليون شخص في جميع أنحاء العالم نازحون قسرا.

وتستضيف البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل معظم اللاجئين - 76 في المائة منهم.

بالإضافة إلى ذلك ، تشير وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة (IOM) إلى وجود أكثر من 280 مليون مهاجر دولي في جميع أنحاء العالم - 3.6 في المائة من سكان العالم.