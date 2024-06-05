بسبب خلافات زوجية.. مصرع ربة منزل تناولت مادة سامة بقنا

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأربعاء، بعد تناولها مادة سامة “صبغة شعر” بسبب خلافات زوجية نشبت معها داخل منزل الزوجية بقرية أبنود، التابعة لمركز قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل إثر تناول مادة سامة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز قنا.

وبالفحص تبين مصرع ربة منزل تُدعى، م، أ، تبلغ من العمر ٢٠ عامًا ، وأم لطفلة عمرها سنتين، إثر تناول مادة سامة كشف التحقيقات الأولية أنها “صبغة شعر” بسبب خلافات زوجية في قرية أبنود مركز قنا.

جرى نقل الجثة وايداعها داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المعنية، كما تم تحرير المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.