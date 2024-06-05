فريق "ها أنا أحقق ذاتي" بالإسماعيلية يشارك في اللقاء المجمع بشرم الشيخ

استقبل الدكتور إيهاب صلاح مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والدكتور ياسر سعيد وكيل المديرية للرياضة، اليوم الأربعاء 5 يونيو، الأعضاء المشاركين في فريق "ها أنا أحقق ذاتي"، بالإسماعيلية لتوزيع الملابس عليهم للمشاركة في اللقاء المجمع الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 حتى 10 يونيو الجاري، وذلك في ألعاب الكاراتيه - كرة القدم - تنس الطاولة - الكشافة ويرافقهم كابتن محمد فوزي مدير إدارة الرياضة وكابتن محمود جمال المدرب.

الجدير بالذكر أن مبادرة المشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي" في جميع محافظات الجمهورية تأتي ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الشباب ودعمهم في مختلف المجالات وتأكيدًا على اهتمام الدولة بتطوير الشباب وتوفير الفرص الملائمة لهم لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في بناء مستقبل مشرق للوطن.