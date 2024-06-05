محمد سامي يستغيث من زوجته مي عمر بـ"فيديو" من داخل البيت: أنا خايف

استغاث المخرج محمد سامي بالجمهور، معبرًا عن شعوره بالخوف من زوجته النجمة مي عمر أثناء خضوعها لتدريبات مبارزة بالسيوف، استعدادًا لدورها في فيلم "الغربان"، وذلك من خلال فيديو ساخر قام بتصويره من داخل شرفة منزلهما، ونشره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

محمد سامي يداعب مي عمر: أنا بقيت خايف منها جدًا وكل يوم بشوف حاجة غريبة في البيت

تحدث محمد سامي في الفيديو عن تحضيرات مي عمر لأحدث أعمالها السينمائية "الغربان" بطريقة طريفة، قائلًا: "دلوقتي أنا بقيت خايف جدا، لأن كل يوم بشوف حاجة غريبة جدا في البيت، بشوف المنظر ده"، موجهًا الكاميرا على مي وهي تتدرب على مشهد قتالي وتبارز مدربين روس بالسيوف وتقوم بحركات خطيرة بملامح غاضبة.

مي عمر ومحمد سامي

وأضاف محمد سامي بأسلوب طريف: "أنا بقيت خايف من مي جدا، مش فاهم هي بتتمرن علشان فيلم الغربان كل يوم وجايبة الروس دول، بتتمرن وماسكة سيوف حادة، وطريقتها بقت غريبة جدا وبقت مخيفة، طيب أتعامل معاها إزاي".

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مي عمر راقصة في رمضان 2025 مع محمد سامي بمسلسل “إِش إش”

جاء فيديو محمد سامي، بعد أيام من كشف مي عمر عن تعاونها مع زوجها المخرج محمد سامي في مسلسل جديد بعنوان "إش إش"، ومن المقرر أن يخوضا به معًا ماراثون دراما رمضان المقبل لعام 2025، حيث أعلن سامي في وقت سابق، أنه انتهى من كتابة عدد كبير من حلقات المسلسل.

مي عمر

يتكون مسلسل "إش إش" من 30 حلقة، وتجسد مي عمر خلاله دور "راقصة"، وهو ثالث بطولة مطلقة لمي، بعد مسلسلي "لؤلؤ"، و"نعمة الافوكاتو" الذي خاضت به موسم دراما رمضان الماضي 2024.

مي عمر تستعد لتصوير فيلم “الغربان” مع عمرو سعد

في الوقت نفسه، شوقت الفنانة مي عمر شوقت الجمهور لدورها في فيلم "الغربان"، الذي من المقرر أن تتعاون في مع النجم عمرو سعد، وذلك خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي.

مي عمر ومحمد سامي

وقالت مي: "أحداث الفيلم في عصر قديم وإنتاج ضخم جدا وصورة مختلفة حاجة مشفناهاش قبل كده في الوطن العربي كله، من إخراج أستاذ ياسين حسن، وبطولة عمرو سعد، أنا مبسوطة وطالعة بشخصية مختلفة وشكل مختلف هو حاجة لما تتفرجوا عليها هتتخضوا".