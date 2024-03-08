مي عمر: محمد سامي مخرج مبدع والعمل معه في نعمة الأفوكاتو من حظي

أعربت الفنانة مي عمر عن عملها مع المخرج محمد سامي في مسلسل نعمة الأفوكاتو المزمع عرضه في شهر رمضان 2024، قائلة: “ محمد سامي مخرج مبدع جدا بيتعب قوي على شغله وبيحضر الممثل كويس قوي بيخلي الممثل يطلع في أحلى حالاته الفنية ودايما الناس معه مختلفة، يعني أنا من حظي الحقيقة إن أنا كنت معه السنة دي”.

وتابعت خلال لقائها مع برنامج “et بالعربي"، : “احنا جاهزين ومسلسل نعمة الأفوكاتو انتهى تصويره منذ 4 شهور، واحنا خدنا وقتنا كويس قوي والمسلسل تعبنا عليه جدا، ورجع الصدى اللي جالنا من البرومو اللي نزل قوي جدا ويا رب يعني يبقى على قد توقع الناس”.

وكشفت دورها في المسلسل، : “دوري هو محامية وسيدة مصرية تعبانة شقيانة على بيتها بتحاول تعمل كل حاجة عشان تبقى عايشة حياة كريمة وبيحصل حدث ما في حياتها بيقلب كل ده، وبعد كده تمر أحداث هتعمل ايه هتعدي ده ازاي هل هتنتقم هل هتسامح هل هتغير رأيها في نص الطريق يعني هنشوف”.

وتدور أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو، في إطار 15 حلقة، وتجسد مي عمر خلاله دور "نعمة"، محامية ذكية ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة في حياتها سواء من جانب زوجها الدى يخونها ويسرقها أو من ناحية العمل حيث تركت مكتب المحاماة الذى تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدى ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو والتي ستكشفها الأحداث.