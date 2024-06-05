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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس هيئة الدواء يبحث مع وزير صحة مدغشقر تعزيز سبل التعاون المشترك

رئيس هيئة الدواء
رئيس هيئة الدواء ووزير صحة مدغشقر

استقبل الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، الدكتور هانيترالا جون، وزير الصحة بجمهورية مدغشقر، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الطبي الإفريقي Africa Health Excon، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة.

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تناول الاجتماع تأكيد الجانب المصري على المضي قدماً في تفعيل سبل التعاون مع الجانب المالاجاشى، والتي تشمل تيسير إجراءات تسجيل المستحضرات الدوائية المصرية بسوق لدواء بمدغشقر.

 

تعزيز سبل التعاون

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز سبل التعاون مع كل الجهات المناظرة؛ انطلاقا من ريادتها الإقليمية، ودعما للجهود الرامية إلى تحقيق نفاذية المستحضرات الدوائية المصرية في الأسواق الدولية.

رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل وزير صحة مدغشقر
رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل وزير صحة مدغشقر
رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل وزير صحة مدغشقر
رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل وزير صحة مدغشقر
رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل وزير صحة مدغشقر


 

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