رئيس جهاز الشروق: إحلال وتجديد 200 عامود إنارة بالحى السابع بالمدينة

أكد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، على استمرار الأعمال الجارية بمشروع تأهيل ورفع كفاءة أعمدة الإناره المتهالكة والمنفذة منذ نشأة المدينة بالقطاع الغربى، وذلك نظراً لتعديها العمر الإفتراضى، مضيفًا أن الأعمال تأتى بالمشروع فى إطار حرص الجهاز على السلامة العامة للمواطنين.

وأوضح رئيس الجهاز، أن آخر الأعمال استهدفت الحى السابع، وتم إنجاز (200) عامود إنارة، وذلك بتغيير الأجزاء التالفة أسفل العامود وتقويتها بمكان التثبيت وعزلها ضد العوامل الجوية، كما يتم أيضاً تغيير القواعد الخرسانية اللازمة لتثبيت عامود الإنارة مع تركيب كشاف الإنارة بعد رفع كفاءته وتأمين أبواب الأعمدة.

و أضاف رئيس الجهاز، بأن تم إحلال وتجديد (2000) عامود إنارة من خطة العمل التى تستهدف تأهيل (2500) عامود بمختلف الأحياء.