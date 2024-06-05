محافظ الدقهلية يفتتح فرع جديد لصن مول بمدينة السنبلاوين

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء أ.ح حسن رأفت مدير جهاز الخدمات العامه للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، فرع جديد من سلسلة الأسواق الحضارية الدائمة “صن مول” بمدينة السنبلاوين لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين مثل ( الأرز - الزيت - السكر - الفول - ومنتجات الألبان - الجبن الأبيض - المكرونة - السكر - العدس - منتجات الدواجن والبيض ) .

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله زهره مساعد مدير جهاز الخدمات العامة واللواء محمد عبد المنعم مساعد مدير جهاز الخدمات العامة للقطاع التجاري، واللواء شريف البيلي مساعد مدير جهاز الخدمات العامه للمشروعات، وحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

وتفقد محافظ الدقهلية، ومدير جهاز الخدمات العامه، المواقع المقترحة بمدينة أجا لإقامة معرض دائم لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضه بالتعاون بين المحافظه والجهاز بما يعود بالنفع علي أبناء مركز ومدينة اجا والمحافظه وتحقيق أقصي استفادة ممكنه ، جاء ذلك بحضور اللواء صبري عبده رئيس مركز ومدينة أجا.

وقال مختار، بإسم شعب الدقهلية أبعث رسالة شكر وتقدير الرئيس السيسي لإصداره توجيهات بالتوسع في إنشاء مثل هذه الأسواق لخدمة المواطنين من خلال جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة تنافسية للحد من غلاء الأسعار.

وأوضح محافظ، أن هناك خطة توسعية تم وضعها من خلال التنسيق مع القياده العامه لوزارة الدفاع وجهاز الخدمات العامة لإنشاء مثل هذه الأسواق بمختلف ومراكز ومدن المحافظه ، وفي المقدمه مدينة المنصورة باعتبارها عاصمة المحافظة وتضم عدد كبير من المواطنين والمترددين عليها بالإضافة إلي المعارض الدائمة التي قامت المحافظة بإنشائها .

وأكد محافظ الدقهلية، على أننا نعمل من خلال التعاون مع كافة أجهزة الدولة المختلفة علي توفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال إقامة المعارض الدائمة والأسواق الحضارية في مختلف مراكز ومدن المحافظة من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطنين والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.

وقدم خالص الشكر والتقدير للقيادة العامة لوزارة الدفاع بقيادة الفريق أول محمد ذكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحه علي تقديم كافة أوجه الدعم لمحافظة الدقهلية لتوفير جميع الخدمات للمواطنين ، ولمدير جهاز الخدمات العامه على افتتاح عدد من الأسواق الحضارية بالدقهلي مشيداً بدورهم مع المحافظة في تنفيذ العديد من المشروعات في القطاعات الخدمية المختلفة .

ومن جانبه أكد مدير جهاز الخدمات العامة، أن القيادة العامة للقوات المسلحة لديها حرص شديد علي تقديم أرقي الخدمات للمواطنين وتوفير كافة السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطن البسيط الذي يستحق منا جميعاً تقديم خدمات متميزة بأسعار تنافسية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار اللواء حسن رأفت إلى أن الهدف من إنشاء مثل هذه الأسواق هو تخفيف العبئ عن كاهل المواطنين ولتكون أحد أذرع المحافظة لمحاربة الغلاء والحد من جشع التجار بالإضافة إلي المنافذ والمعارض الدائمة التي اقامتها المحافظة.

وفي نهاية الزيارة تم تبادل الدروع بين كل من محافظ الدقهلية ومدير جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة .