نقيب المعلمين يشهد حفل تسليم معلمي البحر الأحمر شهادات دورة استرايجيات الأمن القومى

شهد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، حفل تخريج وتسليم الشهادات لمعلمي محافظة البحر الأحمر في الدورة التدريبية رقم 94 بعنوان "استراتيجيات الأمن القومي"، بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، وذلك بحضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، واللواء أ.ح عادل العمدة مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وهشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر ، ومصطفى عبده وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أنه لأول مرة يتم تنظيم دورة من البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية في محافظة البحر الأحمر ، وهو مايؤكد أهمية الوصول لكل معلم فى كل محافظات مصر بتنمية وعيهم وأهمية إدراكهم للمخاطر التى تحيط بالدولة.

وأوضح الزناتي خلال حفل تخريج المتدربين المشاركين من معلمي محافظة البحر الأحمر في الدورة التدريبية رقم ٩٤ بعنوان " استراتيجيات الأمن القومي "، التي نظمتها نقابة المعلمين بالتعاون مع نقابة الزراعيين والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن نقابة المعلمين عازمة على استمرار التعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، لتغطية كافة محافظات الجمهورية، بالدورات التدريبية التى ترفع مستوى الوعى وتساعد بشكل كبير فى دعم القيم والمبادئ وتدعم الوطنية، حتى يتسنى لجميع أعضاء النقابات المهنية الاستفادة من هذه الدورات التدريبية

ووجه نقيب المعلمين الشكر، للنقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، على جهدهم المبذول لإنجاح العملية التعليمية، وحسن تنظيمها الدورة التدريبية.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، أن دورات زيادة الوعى التى تنظمها الأكاديمية العسكرية العليا، أصبح لها مردود إيجابى كبير جدا بزيادة إدراك المواطنين للتحديات التى تواجه الدولة.

ونبه الدكتور سيد خليفة ، أنه سوف يتبع التكريم، تطبيق برنامج توعية بريادة الأعمال وتنمية ثقافة العمل الحر ، طبقا لبروتوكول تعاون بين نقابتى المعلمين والزراعيين، مع جهاز المشروعات الصغيرة، لعمل مشروعات انتاجية للتحول من السياسة الاستهلاكية إلى "الانتاجية" وستكون ذلك في كل محافظات مصر وفي القلب منها محافظة البحر الأحمر ، وستكون للمعلمين وأسرهم والزراعيين وأسرهم.

وأكد اللواء أ.ح عادل العمدة مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن الجميع يجب أن يعي أن مصر تواجه حروب الجيل الرابع التي تركز على النواحي الاقتصادية والمعنوية للمواطن، لأن الحرب العسكرية فشلت لدى أعداء مصر مستشهدا بحرب أكتوبر المجيدة التي انتصرت خلالها القوات المسلحة المصرية واستعادت كامل التراب الوطني.

وفى كلمته، أوضح كمال سليمان سكرتير عام مساعد المحافظة ورئيس مجلس الأمناء بالبحر الأحمر، نائبا عن محافظ البحر الأحمر، أن دورات الأكاديمية العسكريا العليا، تشكل حالة إيجابية في رفع الوعي والإحساس بالمسئولية الوطنية في مجابهة أي مؤامرات تحاك ضد الوطن سواء من الداخل أو الخارج.

وأعرب نصر لمعي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، عن شكره وتقديره لخلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، على دعمه المتواصل لمعلمي البحر الأحمر والعملية التعليمية، وحرصه على امتداد دورات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إلى معلمى البحر الأحمر.