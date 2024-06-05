رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم يتابع امتحانات الثانوية الأزهرية بقنا

تابع فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد شرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الازهرية، اليوم الأربعاء، يرافقه فضيلة الشيخ تاج الدين ابو الوفا رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الازهرية، و عادل قطب مدير عام التدريب وتنمية المهارات بمشيخة الازهر ، والدكتور محمد القزاز، امين المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الازهرية، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بلجنة فتيات قفط التابعة لمنطقة قنا الأزهرية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأكد على ضرورة التحقق من الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجان، وكذلك التأكد من تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإدارة المركزية للامتحانات، والتأمين للجان من رجال الشرطة، وتوفير كافة الخدمات الصحية، بما يسهم في الحفاظ على سير أعمال الامتحانات، مع توفير كافة الأجواء الهادئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، والتواصل اليومي مع غرفة العمليات بالمنطقة.

من ناحية أخرى وأصل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، متابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك في يومها الخامس، حيث عقد اجتماعات افتراضية (أون لاين) مع أعضاء لجان المتابعة الميدانية في مختلف المناطق الأزهرية من خلال غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية.

وحرص فضيلته خلال هذه الاجتماعات على الاطلاع بشكل دقيق على سير العملية الامتحانية في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة امتحانية مثالية للطلاب، تُمكنهم من أداء امتحاناتهم بكل ثقة وتركيز.

وأعرب فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني عن سعادته بسير الامتحانات حتى الآن، مشيرًا إلى عدم تلقي أي شكاوى تُذكر، وذلك بفضل الجهود المخلصة لجميع القائمين على الامتحانات، من أعضاء لجان المتابعة والسادة رؤساء اللجان وأعضاء لجان الملاحظة.

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الثانوية الأزهرية قد انطلقت يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.

وتابع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية، والتي تعمل على مدار الساعة لرصد أي طارئ والتدخل الفوري لحله.