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الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

في مؤتمر العمل بجنيف 

وزير العمل يبحث مع نظيره السوري عددا من الملفات المشتركة 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السوري لؤي المنجد، وذلك على هامش مشاركتهما فعاليات مؤتمر العمل الدولي- المنعقد خلال هذه الأيام في قصر الأمم المتحدة بجنيف بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب اعمال وعمال، حيث تباحث الجانبان تفعيل التنسيق والتعاون فيما بين "الوزارتين"،في مجال العمل.

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وزير العمل يلتقى مصريين بالخارج في "بيت العائلة المصرية" بجنيف

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وزير العمل يلقي كلمة مصر أمام مؤتمر العمل الدولي بجنيف

وأكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين في كافة المجالات، وأهمية تكثيف الجهود في التعاون في قضايا العمل المشترك.

 

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