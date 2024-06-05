وزير العمل يبحث مع نظيره السوري عددا من الملفات المشتركة 

في مؤتمر العمل بجنيف

التقى حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السوري لؤي المنجد، وذلك على هامش مشاركتهما فعاليات مؤتمر العمل الدولي- المنعقد خلال هذه الأيام في قصر الأمم المتحدة بجنيف بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب اعمال وعمال، حيث تباحث الجانبان تفعيل التنسيق والتعاون فيما بين "الوزارتين"،في مجال العمل.

وأكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين في كافة المجالات، وأهمية تكثيف الجهود في التعاون في قضايا العمل المشترك.