أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطه وبحوزته كمية من المخدرات أثناء محاولته ترويجها، وسلاح ناري في قرية جمجرة، التابعة لدائرة مركز شرطة بنها، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.

حبس مسجل خطر بتهمة الإتجار في المواد المخدرة ببنها

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد رئيس مباحث المديرية يفيد وصول معلومات من المصادر السرية لرئيس مباحث مركز بنها، عن قيام أحد المسجلين خطر بحيازة كمية من المخدرات، وسلاح ناري، فى قرية جمجرة التابعة لدائرة مركز شرطة بنها، وأكدت التحريات صحة المعلومات.

وبتقنين الإجراءات تمكن النقيبين أحمد عمارة، ومحمد رمضان، معاوني مباحث مركز شرطة بنها من القبض على المتهم س ب، مقيم في قرية جمرة، ومطلوب تنفيذ أحكام 3 قضايا جنائية تتعلق بتهريب المخدرات والسرقة، وكان بحوزته كمية من المخدرات أثناء محاولته ترويجها، وسلاح ناري فرد خرطوش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بحيازته لها بقصد الإتجار في المخدرات.

تم تحريز المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيق.

استمرار أعمال البحث عن جثمان شاب غرق ببنها

كما تواصل عمليات البحث الإنقاذ النهري ، عن جثمان شاب غرق بقرية الرملة التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، لليوم الثاني، بتواجد أهالي القرية، كما تبحث القرى المجاورة على امتداد كيلو مترات من فرع الرياح التوفيقي عن الجثمان.



ويستمر الإنقاذ النهري في عمليات البحث، وما يزيد صعوبة الأمر حتى الآن المياه المفتوحة والمساحة وعمق المنطقة، وأن فرق الإنقاذ لا تزال تبذل أقصى ما في وسعها للتعامل مع البلاغ وانتشال جثمان الشاب، وسط دعوات الأهالي لأسرة الشاب بالصبر والسلوان.



وتعود التفاصيل إلى تلقي اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق الشباب أثناء الاستحمام في فرع النيل المار من أمام قرية الرملة، وعلى الفور جرى التنسيق مع الحماية المدنية للدفع بفريق من الإنقاذ النهري والتعامل مع البلاغ.

ووصل أمس فريق من الإنقاذ النهري للمكان، وجار البحث عن الجثمان داخل فرع الرياح التوفيقي من أمام قرية الرملة، وتبين قيام الشاب يدعى " عبد الرحمن، م، س" بمحاولة السباحة مع زملائه وغرق وجرفه التيار، وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وسؤال أهليته واستمرار عمليات البحث في مكان الغرق.



كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لنقاش، لاتهامه بالشروع في قتل شقيقين بإلقاء زجاجة مشتعلة بمادة حارقة وإضرام النيران بهم، وذلك إثر مشادة كلامية بينهما، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

