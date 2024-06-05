كينيا تجند قساوسة إنجيليين لتوجيه بعثة هايتي

في الأشهر التي سبقت نشر كينيا، لضباط شرطة في هايتي تشاور الرئيس الكيني وليام روتو مع مستشارين سياسيين ومسؤولين أمنيين وزعماء أجانب بشأن مهمة مكافحة العصابات رفيعة المستوى.

الرئيس الكيني وليام روتو

كما لجأ إلى مستشارين أقل تقليدية: دائرة من القساوسة الإنجيليين المسيحيين المقربين منه ومن زوجته.

أصدر القساوسة توصيات إلى روتو وعملوا كقناة بين المجتمعات الهايتية والرئيس ، وفقا لمقابلات مع اثنين من القساوسة وثلاثة قادة إنجيليين هايتيين وأمريكيين.

لم يستجب المتحدثون باسم الرئيس روتو وزوجته راشيل لطلبات التعليق على هذه القصة.

وشملت جهود القساوسة قبل نشر القساوسة، المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر، اجتماعات مع الهايتيين في الولايات المتحدة، فضلا عن نظرائهم الإنجيليين ومسؤولي الحكومة الأمريكية وحتى زعيم العصابات الأكثر شهرة في هايتي، جيمي "باربيكيو" تشيريزييه.

وقال موساسيلوا، وهو عالم اجتماع من خلال التدريب، إنه عمل على حل النزاعات في موطنه جمهورية الكونغو الديمقراطية والعديد من البلدان الأفريقية الأخرى:"نحن نؤمن بأننا أداة سيستخدمها الله للمساعدة،" كما أفاد سيرج موساسيلوا، وهو قس إنجيلي في كينيا مشارك في المبادرة.

ويضيف المشاركون في المبادرة، أن العلاقات التي أقيمت مع المجتمعات الهايتية ستساعد القوة متعددة الجنسيات التي تقودها كينيا على تجنب أخطاء التدخلات الأجنبية في هايتي في العقود الأخيرة.

وإلى جانب الفشل في تحقيق الاستقرار في هايتي، خلفت تلك البعثات وراءها إرثا من انتهاكات حقوق الإنسان والأمراض، وأشهرها تفشي الكوليرا الذي يعتقد أن قوات حفظ السلام النيبالية التابعة للأمم المتحدة أدخلته في عام 2010.

وخلصت لجنة عينتها الأمم المتحدة إلى أن معسكرا لقوات حفظ السلام هو المصدر المحتمل لوباء الكوليرا الذي أودى بحياة نحو 10 آلاف هايتي. ولم تقبل الأمم المتحدة المسؤولية القانونية.

وأوضح دانيال جان لويس، رئيس بعثة هايتي المعمدانية، التي عملت مع القساوسة الكينيين "كلما زاد ارتباطك بالسكان، كلما تمكنت من تنسيق نوع التدخل الذي ستقوده".

هذا أحد أسباب فشل جميع المهام السابقة".

وقالت الأمم المتحدة، إنها تركت البلاد مستقرة نسبيا عندما انسحبت بعثة حفظ السلام التي استمرت 13 عاما من هايتي في عام 2017.

ولفت متحدث باسم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إلي إن البعثة عملت في شراكة وثيقة مع المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية للحد من العنف وتحسين الحكم البلدي.

ليس الجميع مقتنعين باستراتيجية القساوسة الكينيين. وللإنجيليين أنفسهم تاريخ معقد في هايتي، حيث ضخوا الموارد في مشاريع إنسانية، لكنهم واجهوا أيضا انتقادات بسبب فضائح أخلاقية، بما في ذلك الاتجار المزعوم بالأطفال من قبل بعض المبشرين بعد زلزال مدمر عام 2010، وبسبب الوعظ بعدم التسامح مع الممارسات الروحية المحلية.

وقال بيير إسبيرانس، المدير التنفيذي للشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في هايتي، إن كينيا يجب أن تلتزم بولايتها الأمنية.

واصفا التواصل مع زعماء العصابات بأنه إهانة لضحاياهم، إنها ليست مسألة إنجيل (أو) الصلاة مع العصابات التي ستحل المشاكل".

دبلوماسية الإيمان

يرتدي روتو وزوجته إيمانهما علنا. وقد أشركوا القادة الإنجيليين في شؤون الدولة، بما في ذلك من خلال برنامج "الدبلوماسية الدينية" للسيدة الأولى، الذي يجند الزعماء الدينيين لدعم المبادرات الاجتماعية.

وأثناء اجتماعها في مارس مع قساوسة إنجيليين في فندق ويستون في نيروبي، زارت راشيل روتو حدثا منفصلا في نفس المبنى وأوضحت أن المجموعة تعمل على "حل روحي" لهايتي.

وقالت: "لا يمكننا السماح لشرطتنا بالذهاب إلى هايتي دون الصلاة" ، وفقا لشريط فيديو من صحيفة The Star الكينية.

توفر مشاركة القساوسة الوثيقة في سياسة هايتي بعض الأفكار حول التزام الرئيس روتو بالبعثة ، والذي ظل ثابتا على الرغم من التأخيرات المتكررة والمعارضة الصريحة من العديد من الكينيين البارزين.

لطالما اهتم الإنجيليون بهايتي بسبب حجم أزمتها الإنسانية والمخاوف بشأن معتقدات الفودو التقليدية التي يعتبرها البعض شيطانية. هايتي هي أقل الدول نموا في نصف الكرة الغربي ، وفقا للأمم المتحدة ، وتواجه تصاعد عنف العصابات الذي أودى بحياة أكثر من 1,500 شخص في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

"أعتقد أنه أولا وقبل كل شيء تعبير عن إيمانهم" ، قال بيت إنمان ، رجل أعمال أمريكي وإنجيلي مقرب من روتوس. وأضاف أن هناك أيضا دافعا استراتيجيا للمهمة لأنها عززت العلاقات مع الولايات المتحدة ، الداعم المالي الرئيسي للمهمة.

وفي تصريحات علنية، أشار الرئيس إلى مسؤولية أخلاقية تجاه سكان هايتي المنحدرين من أصل أفريقي.

وقال إنمان إنه ربط موساسيلوا بفريد إيبرايت، الذي يقود الذراع الأمريكية للبعثة المعمدانية في هايتي، بعد أن أعلن روتو عن المهمة.

وقال الرجلان إن موساسيلوا زار إيبرايت في أوستن بولاية تكساس أواخر العام الماضي ثم دعاه مع عدد من زملائه في مارس آذار إلى نيروبي.

هناك، على مدى أربعة أيام في فندق ويستون الراقي، صلى جان لويس وإيبرايت واثنان آخران من الإنجيليين الأمريكيين ووضعوا الاستراتيجيات مع أربعة قساوسة كينيين قبل أن تنضم إليهم راشيل روتو في اليوم الأخير.

قال إيبرايت: "لقد كان غوصا عميقا لمدة أربعة أيام في كيفية قيامهم بالمشاركة".

وقال إن المجموعة صاغت ورقة بيضاء قدمتها راشيل روتو لزوجها بعد بضعة أيام، و المقترحات تناولت أربعة مواضيع: القانون والنظام، والوضع الإنساني، والقيادة السياسية، والمكون الروحي.

في الشهر التالي ، سافرت راشيل روتو وثلاثة من القساوسة إلى أوستن وميامي ، حيث التقوا بالإنجيليين وأعضاء الشتات الهايتي وقادة أقسام الشرطة.

وقال جان لويس إن أعضاء الشتات الهايتي قدموا مقترحات لنقلها إلى الرئيس روتو ، تغطي كل شيء من السلطة القانونية للبعثة إلى مدتها، ولم يتسن لرويترز تحديد ما إذا كانت توصياتهم قد سلمت إلى الرئيس.

القضايا الروحية

أثناء وجودهم في الولايات المتحدة ، أجرى القساوسة الكينيون مكالمة عبر Zoom مع قادة العصابات الهايتية ، بما في ذلك باربيكيو ، ضابط شرطة سابق يقول إنه يقود تحالفا من العصابات الكبرى تسمى Viv Ansanm.

قاد موساسيلوا المحادثة. وقال إنه رفض الخوض في التفاصيل، لكنه ترك له أملا في إمكانية حل الصراع سلميا.

"قد يكون هذا الرجل شيطانا، ولكن هناك شيء يمكننا البناء عليه"، أضاف موساسيلوا.

ولم يتسن لرويترز الاتصال بباربيكيو للتعليق.

وقال موساسيلوا إنه التقى أيضا بمسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية. وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق.

وعلى الرغم من كل تركيزهما على الجوانب العملية لنشر القوات، قال موساسيلوا وقس آخر، يوليوس سوبي، إنهما مقتنعان بأن مشاكل هايتي كانت روحية في المقام الأول.

وفقا للأرقام الحكومية ، يعرف حوالي 2٪ من الهايتيين بأنهم من أتباع فودو ، الذي يجمع بين الإيمان بإله واحد وعبادة الأرواح.

ويمارس كثيرون آخرون تقاليد الفودو إلى جانب الديانات الأخرى، كما تقول كيرا مليكة دانيلز، الأستاذة المساعدة للدراسات الأمريكية الأفريقية في جامعة إيموري في أتلانتا.

في مارس، أطلق القساوسة الكينيون حملة صلاة عالمية من أجل هايتي وصاغوا دليل صلاة من 134 صفحة لمدة 40 يوما.

تركز العديد من صلوات الأيام بشكل خاص على فودو ، والتي أشاروا إليها بتهجئة بديلة.

يقول أحدهم: "نطلب منك أيها الأب أن تدمر تماما كل لعنة موت الفودو التي لدينا".

المصدر: رويترز