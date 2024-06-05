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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حزب الله يعلن استهداف منصة القبة الحديدية في ثكنة راموت نفتالي الإسرائيلية

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله، استهداف منصة القبة الحديدية في ثكنة راموت نفتالي الإسرائيلية وحققنا إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها، وذلك حسبما جاء في بيان لقناة القاهرة الإخبارية.

 

بيان عاجل من حزب الله 

حزب الله يعلن استهداف جنود اسرائيليين بموقع المالكية

حزب الله يشعل فتيل حرائق الغابات بإسرائيل.. 6 إصابات والوضع يخرج عن السيطرة (فيديو)

وأعلن "حزب الله" اللبناني استهداف مجموعة من الجنود الإسرائيليين بالقذائف المدفعية في موقع المالكية شمال إسرائيل.

استهداف اسرائيليين

 

 


وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت سقوط صواريخ من لبنان على منطقة المالكية.

 

 

كذلك أشارت وسائل إعلام إسرائيلية أيضا إلى دويّ صفارات الإنذار في الجليل الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان، في وقت سابق من مساء الثلاثاء.
ونعى حزب الله الثلاثاء أحد مقاتليه جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، بعد ساعات من ضربة استهدفت دراجة نارية وأوقعت قتيلا ، وفق الوكالة الرسمية، على وقع ارتفاع منسوب التوتر الحدودي مع شنّ إسرائيل ضربات موجهة في الأيام الأخيرة.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) في السابع من أكتوبر في قطاع غزة، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل شبه يومي.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الثلاثاء بأن "غارة من مسيرة معادية" استهدفت "دراجة نارية" في الناقورة في جنوب لبنان، ما أدى إلى "سقوط قتيل وجريح"، بدون أن تحدّد ما إذا كانا مدنيين أو مقاتلين.

 

 

ونعى حزب الله لاحقا في بيان مقاتلا "من مدينة صور وسكان بلدة الناقورة في جنوب لبنان".

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف "مخرب لحزب الله في الناقورة جنوب لبنان".

وتشهد مناطق في جنوب لبنان قصفا إسرائيليا كثيفا منذ ليل الجمعة أسفر عن مقتل أربعة مدنيين على الأقل.
ومنذ بدء التصعيد، قُتل 455 شخصا على الأقل في لبنان، بينهم 88 مدنيا و295 مقاتلا من حزب الله على الأقل، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات حزب الله ومصادر رسمية لبنانية.

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