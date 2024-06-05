122 طالب من ذوي الهمم يؤدون الامتحانات بلجان خاصة بجامعة القناة

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن 122 طالب وطالبة من ذوي الهمم يؤدون الامتحانات بلجان خاصة بكليات الاداب والالسن بجامعة قناة السويس.

وتابع أن الكليات تهتم بإعداد لجان إمتحانية خاصة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتم توفير ملاحظ يقوم بالكتابة للطالب ، وفي حالة مواد اللغات يقوم القسم المختص بتوفير معيد او احد المختصين لضمان سير الامتحان للطالب، أما بالنسبة للطالب الكفيف يتم امتحانه من خلال أجهزة الحاسب المتخصصة وفقا لطريقة برايل.

كما أكد "مندور" على ضرورة توفير كافة التسهيلات للطلاب ذوي الهمم، وتذليل أية صعوبات قد تواجههم أثناء تأديتهم الامتحانات.

وقام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتفقد اللجان الامتحانية للطلاب ذوي الهمم بكليتي الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الألسن.

وجاءت الجولة في إطار حرص إدارة الجامعة على المتابعة المستمرة لانتظام سير أعمال الامتحانات بجميع كليات الجامعة.

خلال الجولة - تابع الدكتور محمد عبد النعيم انتظام سير الامتحانات بجميع اللجان، كما تم التأكيد على ضرورة توافر كل سبل الهدوء والراحة و تهيئة المناخ المناسب للطلاب أثناء تأديتهم الامتحان.

وبكلية الآداب والعلوم الإنسانية - أشار الدكتور عادل السعدني إلى أن 120 طالب وطالبة من ذوي الهمم يؤدون الامتحانات اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو داخل أربع أقسام هى: المكتبات والمعلومات، الفلسفة، التاريخ، اللغة العربية، حيث تعمل كلية الآداب والعلوم الإنسانية على توفير المناخ الملائم للطلاب ذوي الهمم من خلال توفير موظفين يقوموا بالكتابة للطلاب، مع توفير أماكن خاصة للانتظار لذويهم، كما قام مركز ذوي الهمم بالجامعة بإشراف الدكتور سامح عباس بعمل دورات تدريبية لأولياء أمور ذوي الهمم لتوعيتهم للتعامل مع الطلاب أثناء فترة الإمتحانات.

ومن جانبه أفاد الدكتور محمود المتولي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن 1770طالب وطالبة يؤدون الامتحانات بالفترة المسائية في 15 شعبة بالفرقة الثالثة، كما أدى 1600 طالب وطالبة الامتحانات بالفترة الصباحية ب 14 شعبة.

هذا واستمع الدكتور محمد عبد النعيم إلى آراء الطلاب من ذوي الهمم حول مدى وضوح أسئلة الامتحانات ومدى مناسبتها الوقت المخصص للإجابة، مُشددا على ضرورة تواجد الطاقم الطبي للتعامل مع أى حالات مرضية طارئة قد تحدث داخل اللجان، مُشيدا بتجهيزات الكلية للامتحانات واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب خاصة أبنائنا الطلاب من ذوي الهمم وتوفير كل سبل الدعم لهم لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

ثم انتقل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتفقد اللجان الخاصة بكلية الألسن حيث يؤدي الطلاب الامتحانات بلجان خاصة بقسم اللغة التركية بمادة الترجمة من اللغة التركية إلى العربية، يُشرف على الامتحانات بكلية الألسن الدكتور صفوت عبد المقصود عميد الكلية، وبمتابعة الدكتور طارق أبو الميلة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.