مدير تعليم قوص يفتتح معرض أنشطة بالحراجية الإبتدائية المشتركة

إفتتح عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية ، اليوم الأربعاء ، معرضا فنيا ، بمدرسة الجراحية الابتدائية المشتركة بحضور احمد الطباخ موجه التربية الفنية و نبيلة محمد علي موجه أول الاقتصاد المنزلى و جيهان محمود حسين موجه اقتصاد منزلى والمهندسة نجلاء دعبس رئيس قسم البيئة والسكان وأعضاء فريق الجودة خالد محى الدين وأشرف محمود وأحمد عبدالحميد المشرف على المدرسة فى ضيافة الاستاذ فتحى أحمد محمود مدير المدرسة .

تناول حفل الافتتاح عرض للمشغولات اليدوية لتلاميذ المدرسة، حيث أشاد مدير عام الإدارة بمستوى تنفيذ عدد من اللوحات الفنية التى نفذها توجيه التربية الفنية تحت إشراف محمد رضا موجه أول التربية الفنية و احمد الطباخ موجه التربية الفنية و بركات موجه العلوم و فريق المدرسة، وسحر عبدالفتاح، و ايات سالم و ولاء حسبو، و عبير محد الملقب و سعدية خليل و امل الدسوقي اقتصاد منزلى.

وفى نهاية الحفل كرم المدير عدد من التلاميذ المتميزين بالأنشطة والقائمين على المعرض .

وأعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اعتماد 28 مدرسة من مدارس المحافظة في الإدارات التعليمية التسع، بعد حصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ، والتي تم زيارتها خلال العام الدراسي 2023/ 2024 ، ليصبح إجمالي عدد المدارس المعتمدة ٣٢٠ مدرسة بمديرية التربيه والتعليم بقنا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه وكيل الوزارة بحضور الدكتورة دعاء عسران مدير إدارة الجودة واللامركزية بالمديرية وسعيد حسن رئيس مجلس أمناء المحافظة وأعضاء ادارة الجودة واللامركزية بالمديرية والإدارات التعليمية لمناقشة خطة التقدم للعام الدراسي الجديد.

كما تناول الأجتماع الإعداد لتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية عن معايير الجودة الخاصة بمجلس الامناء وتشرف عليها اداره قياس الجودة لمجلس امناء مديريه التربية والتعليم بقنا بجميع الادارات التعليمية.

وأوضح وكيل الوزارة أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تُعَد إحدى الركائز الرئيسة للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر، باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع ، لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة التعليم ، وتوفير التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقًا للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية.

وهنأ السيد إدارة الجودة واللامركزية على الجهد المبذول وجميع العاملين بالإدارات والمدارس التي حصلت على الاعتماد تقديرًا لجهدهم المتميز والعمل الجاد في تفعيل ممارسات الجودة والنهوض بالعملية التعليمية والذي توج بفوز وحصول هذه المدارس على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.