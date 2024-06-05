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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

شخصية هدى المفتي في "مفترق طرق".. بين العاطفة والقانون

هدى المفتي من أحداث
هدى المفتي من أحداث "مفترق طرق"

مع أولى حلقات عرضه، تلفت هدى المفتي الانتباه بدورها الجديد في مسلسل مفترق طرق أمام هند صبري وإياد نصّار حيث تجسد شخصية حنفي، وهو اسم الشهرة الذي اكتسبته في مكتب المحاماة الذي تعمل به، لما تتمتع به من شخصية قوية.

 

 يغلب اهتمامها بالعمل على اهتمامها بمظهرها كأنثى ما يكسبها لقب حنفي بدلًا من اسمها الحقيقي "ولاء حنفي".

 

 بحضور قوي وأداء سلسل خالٍ من مساحيق التجميل، تجسد هدى المفتي شخصية حنفي، لتبرز قدرتها على المزج بين الجمال الأنثوي الهادئ والشخصية القوية التي يتم الاعتماد عليها في الاستقصاء والبحث في القضايا العويصة، حيث تتمتع بقدر كبير من الذكاء وسرعة البديهة، يجعلها عوناً لكل المحامين العاملين معها في المكتب وعلى رأسهم أميرة (هند صبري) التي تلجأ إليها في بداية مشوارها بعالم المحاماة. 

 

تدور أحداث مسلسل مفترق طرق حول ربة المنزل أميرة (هند صبري) التي تضطر لدخول عالم المحاماة بعد انقطاع دام 15 عاما كي تعيل نفسها وأبناءها، وذلك على إثر اتهام زوجها ذو المنصب الحساس، في قضايا فساد أدت إلى مصادرة كل ممتلكاته. 

مفترق طرق النسخة العربية من المسلسل العالمي الشهير The Good Wife

مفترق طرق هو النسخة العربية من المسلسل العالمي الشهير The Good Wife وهو أحد أفضل 100 مسلسل أُنتج في القرن الحادي والعشرين حول العالم، إذ يحفل العمل بتاريخ حافل من الترشيحات والجوائز العالمية مع 14 ترشيحاً لجائزة Golden Globe ، و43 ترشيحاً لجوائز Emmy. والمسلسل بطولة هند صبري، إياد نصّار، هدى المفتي، ماجد المصري، جومانا مراد، علي الطيب، نهى عابدين وليلى عز العرب، ومن إنتاج مجموعة كاريزما، رؤية درامية وسيناريو وإشراف على فريق الكتابة وائل حمدي وشريف بدر الدين، بمشاركة الكتّاب؛ محمود الشافعي، أميرة إسماعيل، راوية عبد الله وبسنت الحديدي، وإخراج أحمد خالد موسى ومحمد يحيى مورو.

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