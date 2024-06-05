رئيس جامعة العريش يتابع سير إمتحانات الفصل الدراسي الثاني

تفقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، سير عملية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024، وذلك في مختلف كليات الجامعة للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وحرص رئيس الجامعة على التأكد من انتظام سير لجان الامتحانات، وسلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات،

وقام رئيس الجامعة بتوزيع زجاجات المياه المعدنية على الطلاب في اللجان نظراً لارتفاع درجة الحرارة.

هذا وقد أشاد رئيس الجامعة بجهود إدارات الكليات في تطبيق كافة الإجراءات اللازمة، وتوفير كافة السبل المناسبة للطلاب لضمان حسن سير عملية الامتحانات حرصًا من سيادته على سلامة الطلاب والعاملين، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.

وفي ختام الجولة، تمنى رئيس الجامعة للجميع التوفيق والنجاح، وقدم شكره وتقديره للمجهود الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعة خلال الامتحانات.