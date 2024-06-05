مدير تعليم المنشأة يشهد حفل ختام الأنشطة بمدرسة الأقباط الكاثوليك

شهد محمد أبو الفضل علي مدير عام إدارة المنشاه التعليمية جنوب محافظة سوهاج ونقيب المعلمين اليوم الأربعاء الموافق 5 من شهر يونيو الجاري فعاليات الحفل السنوي لختام الأنشطة الطلابية والتربوية بمدرسة الأقباط الكاثوليك الإبتدائية بالنجيلة.



يأتي ذلك في إطار إهتمام الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج وسليمان بخيت وكيل المديرية وماهر عبد الخالق عبد اللاه مدير عام الشؤون التنفيذية ودور الإدارة التعليمية بالمنشاه في إثراء العملية التعليمية بالأنشطة التربوية والبناء المتكامل لشخصية الطلاب وإكتشاف مواهبهم وصقل مهاراتهم لتمكنهم من مواصلة التألق .

حضر فعاليات الإحتفالية الأنبا شاروبيم راعي كنيسة القس بالزوك الشرقية وعباس أحمد عباس مدير إدارة التعليم الإبتدائي وأشرف غالي عبدالله مدير جمعية تنمية الصعيد بسوهاج ومحمود عيد أبو عراقي مدير إدارة الخدمات والأنشطة وعبد القادر أبو المواهب رئيس القطاع التعليمي ومؤمن عبد الرحيم وكيل القطاع ونبيل حلاوة موجه أول الصحافة والشيخ مخلص مصطفى محمد شيخ البلد ورئيس مجلس أباء وأمناء المدرسة وهريدي أحمد هريدي موجه أول التربية المسرحية وكوكبة متميزة من موجهي التربية المسرحية والتربية الإجتماعية بتعليم المنشاه وسهير حشمت لطف الله مدير إدارة المدرسة ومعلمي ومعلمات المدرسة وأولياء أمور الطلاب والمهتمين بالعملية التعليمية.

بدأت الإحتفالية بعزف السلام الوطني للبلاد وسط ترديد الحضور لكلمات النشيد الوطني ثم كلمة لمدير المدرسة والتي رحبت فيها بالحضور شاكرة لهم حرصهم علي مشاركة مدرسة الأقباط الكاثوليك احتفالها بختام الأنشطة وتخريج دفعة جديدة من طلاب وطالبات الصف السادس الإبتدائي ثم كلمة مدير عام إدارة المنشاه التعليمية وكلمة مدير مكتب جمعية الصعيد بسوهاج ثم أعقب ذلك تقديم فقرات فنية واستعراضية تأدية طلاب وطالبات المدرسة ومراسم التخرج وتسليم شهادات التخرج ودروع التكريم.

وأكد محمد أبوالفضل خلال كلمته على إن اليوم هو حصاد لعمل وجهد طوال العام الدراسي مشيراً إلى أهمية دور الأنشطة الطلابية في دعم العملية التعليمية وربط المجتمع المدرسي بتطورات الحياة ومتطلبات العصر وأهميتها في تكوين شخصية الطالب وتأثيرها على سلوكه واتجاهاته .

وأشاد مدير عام الإدارة بالفقرات الفنية والإستعراضية لنشاط التربية المسرحية المعروضة خلال الحفل وبالتناسق والتعاون الموجود بالمدرسة والعمل بروح الفريق من طلاب ومعلمين يعملون كأسرة واحدة والأداء المتميز للطلاب بالعروض المختلفة التى تنمى المواهب المتعددة لديهم وتجدد طاقتهم نحو الإبداع داخل حياتهم الدراسية مضيفاً أنه لابد وأن نبدع فى جميع حفلات ختام الأنشطة المدرسية بكافة المؤسسات التربوية وأن ندعم تلك الأفكار الإبداعية والتى ترتقي ببيئتنا التعليمية فى ضوء تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ومن ثم تحقيق اتجاهات الدولة وقيادتها السياسية وسعيها لبناء«جمهوريتنا الجديدة».

ووجه محمد أبو الفضل علي الشكر والتقدير لإدارة المدرسة والقائمين على العملية التعليمية والمعلمين والمعلمات لجهودهم خلال العام الدراسي والظهور بمستوى متميز مشيراً إلى أن الأنشطة المدرسية جزء لا يتجزأ عن العملية التعليمية والتي تساهم بدورها في اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبنائنا الطلاب حيث يتوجب علينا الإهتمام بهم وتنمية ودعم مواهبهم ومهاراتهم .

وأكد مدير تعليم المنشاه على حرصه الدائم لحضور كافة الأنشطة بجميع المؤسسات التربوية بمركز ومدينة المنشاه مع التأكيد على غرس روح الولاء والإنتماء لدى الطلاب موجهاً التحية لجميع من ساهم في إنجاح هذه الإحتفالية المتميزة متمنياً للجميع المزيد من النجاح والتميز .