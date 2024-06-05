صحة شمال سيناء تناقش خطة العمل للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمرضى

عقد الدكتور أحمد سمير، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية والإدارية في ديوان عام المديرية؛ لمناقشة خطة العمل الحالية وتحديد العوائق، في إطار جهود تطوير الخدمات الصحي.

وقام بجولات تفقدية لمستشفيات الشيخ زويد ونخل للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وناقش الدكتور أحمد سمير، خطة العمل الحالية وأهم المعوقات في كل إدارة، مؤكدًا على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الأطقم الطبية. كما أكد على ضرورة وضع خطة تطوير تتماشى مع استراتيجيات العمل المستقبلية، وتكثيف الجهود الجماعية لتحقيق أهداف الصحة العامة.

وفي جولاته التفقدية، تأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع أقسام المستشفيات، وتفعيل دور لجان المستلزمات لضمان توفرها بشكل مستمر. كما قام بزيارة مختلف الأقسام داخل المستشفيات بالشيخ زويد ونخل لمتابعة سير العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة.

تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، وبمتابعة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لتحسين الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

في وقت سابق أعلنت صحة شمال سيناء، مواصلتها تنفيذ مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية بشمال سيناء، ضمن المبادرات الرئاسية التي توفر العديد من الخدمات للمواطنين.

وتقدم المبادرات الرئاسية العديد من الخدمات للمواطنين، ومنها الكشف المبكر عن الأمراض، وكذا الخدمات الخاصة بالمبادرات الرئاسية المتنوعة، مثل: صحة المرأة، وتنظيم الأسرة، والخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها. حتى يلجأ إليها المواطن في الحالات التي لا تتطلب التوجه للمستشفيات الكبرى، وبما يضمن الحصول على العلاج اللازم، وكذا تغطية احتياجات كبار السن من خدمات طبية ودعم نفسي في وحدات الرعاية الأولية أيضًا، وبذلك تمثل وحدات الرعاية الأولية تطويرا كبيرا في منظومة الصحة.