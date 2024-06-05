ندوة حول "تعزيز الهوية الثقافية في الجمهورية الجديدة" بثقافة سوهاج

استضافت محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات الكبرى، الندوة الثقافية التي نظمها قصر ثقافة سوهاج تحت عنوان "تعزيز الهوية الثقافية في الجمهورية الجديدة .. مسارات الانتماء والتفاعل الثقافي في مشهد متغير"، والتي حاضر بها النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والأستاذ عبد الحافظ بخيت رئيس نادى أدب سوهاج، بحضور النائب إلهامي البارودي عضو مجلس النواب، والدكتور محمد عبد الهادي مدير عام شئون مكتب المحافظ، وعدد من الشباب، والشخصيات العامة، وممثلي مختلف الأطياف.

وتناول النائب طارق رضوان خلال محاضرته التي ألقاها بالندوة الإرث الثقافي لمصر، والذى يمتد من مصر القديمة، مشيرا إلى أن قطاعات الفنون تختلف بداية من مصر القديمة وتمتد إلى عصرنا الحديث والتي رأيناها في نقل موكب المومياوات الملكية تلك الاحتفالية التي نقلت للعالم أجمع.

وأشار "رضوان" إلى دور الفن وكيف عالج العديد من القضايا الوطنية والاجتماعية على مر العصور، لافتا إلى أن المسرح والغناء والفن التشكيلي فنون مختلفة ممتدة من مصر القديمة حتى الآن، مؤكدا على التأثير القوي للحضارة المصرية القديمة وتأثيرها على اغلب الحضارات، مشيرا إلى بناء الأوبرا المصرية وتحول مصر إلى عاصمة الشرق للفنون وانطلاق السينما المصرية والتلفزيون لأول مرة في مصر وإسهامات السينما كل ذلك يجعل من مصر منارة للثقافة والفنون.

تضمنت الندوة كذلك نقاشا مفتوحا مع الحاضرين حول سبل تعزيز الهوية الثقافية، وتطوير المجال الثقافي، وبناء أجيال واعية تقدر الثقافة والفنون.

وفي سياق آخر اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2024، حيث بلغت نسبة النجاح 85.83% على مستوى المحافظة.





وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 83 ألفا 817 طالبا وطالبة حضر منهم 83 ألفا 214 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 71 ألف 422 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 85.83% ، مشيرا إلى أن إدارة جرجا حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 92.96%، فيما جاءت إدارة البلينا في المركز الثاني بنسبة نجاح 92.87% وإدارة المنشاة في المركز الثالث 84.42% .





ووجه "الفقي" بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موجها التهنئة لجميع الطلبة والطالبات الناجحين وأولياء أمورهم .