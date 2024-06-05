حملة "حقك تنظمي" بالمنيا تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ21 ألف سيدة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان لحوالي 21 ألف و 144 سيدة ضمن فعاليات المرحلة الأولى للحملة التنشيطية "حقك تنظمي"، لتقديم وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ونشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن الحملة قدمت خدماتها من خلال عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، للوصول بخدماتها المجانية لكافة الفئات وخاصة بالمناطق النائية ، والقرى الأكثر احتياجا ، مشيراً وكيل الوزارة ، إلى أن الحملة بدأت من الأحد 26 مايو حتى الخميس 30 مايو 2024 بمراكز ، (العدوة - بني مزار - سمالوط - ملوى - ديرمواس) ، حيث تم تقديم جميع خدمات وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمنتفعات مجاناً.

وأكدت الدكتورة وفاء بدوى مدير الإدارة العامة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، أن الحملة أسفرت عن تقديم وسائل تنظيم الأسرة لعدد 19 ألف و645 منتفعة ، كما تم تقديم خدمات طبية أخرى شملت ، إجراء كشف نساء لعدد 395 سيدة وعمل سونار لعدد 52 سيدة ، ومتابعة حمل لعدد 44 سيدة ، فيما تم تقديم المشورة الطبية لعدد 15767 سيدة، فضلا عن تنفيذ ندوات للتوعية و التثقيف الصحي .

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، قد أعلن عن انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، تحت شعار "حقك تنظمي" ، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان في مدن وقرى المحافظة ، وأشار المحافظ ، إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الدولة ، لضمان وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إلى جميع المواطنين ، بما يعزز صحة الأم والطفل ، ويرفع وعي المجتمع بضرورة تنظيم الأسرة ، مؤكداً ، أن الحملة تهدف إلى تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة وتوفير هذه الخدمات بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة ستقدم خدمات الكشف وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى خدمات المشورة والتثقيف الصحي. حيث تتم الحملة على مستوى جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، وتنقسم إلى مرحلتين: تبدأ المرحلة الأولى من الأحد 26 مايو حتى الخميس 30 مايو في إدارات ( العدوة، وبني مزار، وسمالوط، وملوي، وديرمواس )، بينما تبدأ المرحلة الثانية من الأحد 2 يونيو حتى الخميس 6 يونيو في إدارات ( المنيا، وأبوقرقاص، ومطاي، ومغاغة).

من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء بدوي ، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمنيا ، أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، مشيرة بدوي ، إلى أهمية هذه المبادرة في تعزيز صحة الأسرة والمجتمع.