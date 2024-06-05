رحيل 10 لاعبين عن صفوف ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي رحيل 10 لاعبين عن صفوف الريدز بشكل رسمي بعد نهاية الموسم الكروي المنقضي.





وأكد ليفربول رحيل 10 لاعبين من صفوف الفريق الإنجليزي، على رأسهم جويل ماتيب، وتياجو ألكانتارا.



قال ليفربول في بيانه الرسمي أن آدم لويس، ميلكامو فراويندورف، ماتيوس موسيالوفسكي، ناثان جيبلين، فرانسيس جييماه، لوك هيويتسون، نيال أوسبورن وكودي بيلينينجتون وجويل ماتيب وتياجو، رحلوا بشكل رسمي عن صفوف الريدز بعد نهاية عقدهم الحالي.





آرني سلوت يبدأ مهمته التدريبية

كشف نادي ليفربول الإنجليزي ، عن بدء المدرب الهولندي آرني سلوت، مهام عمله كمدير فني جديد للريدز، خلفًا للألماني يورجن كلوب، الذي رحل بعد 9 سنوات قضاها داخل جدران «آنفيلد».

وكتب الحساب الرسمي لفريق ليفربول أن آرني سلوت سيبدأ مهام منصبه كمدير فني للفريق بشكل رسمي بدايةً من 1 يونيو 2024، بعد الحصول على تصريح العمل في المملكة المتحدة.

ويصل آرني سلوت للريدز بعد ثلاثة مواسم ناجحة للغاية مع فينورد، قاده خلالها إلى لقب الدوري في 2023، وحصل على لقب أفضل مدرب في الدوري الهولندي في مناسبتين.

