مى سليم لـ«الوفد»: «بنقدر ظروفك» دراما كوميدية شعبية

«روج أسود».. يناقش قضايا واقعية من المحاكم

نافست نفسى بـ«سر إلهى» و«المداح 4»

حالة من التألق تعيشها الفنانة مى سليم، بعد عرض فيلمها «بنقدر ظروفك»، وكذلك نجاح أعمالها فى رمضان المنقضى «سر الهى» و«المداح الجزء الرابع».

حققت مى سليم نجاحًا، بعد تقديمها العديد من الألبومات الغنائية اتجهت بعدها الى التمثيل وقدمت العديد من الأدوار المختلفة بين الخير والشر حيث لفتت الأنظار، بأعمالها فى مسلسلات «جبل الحلال» و«مزاج الخير»، وغيرها.

«الوفد» كان لها لقاء مع النجمة مى سليم، والتى عبرت فيه عن سعادتها، بردود الأفعال الإيجابية بعد نجاح أعمالها، لافتة إلى أن الفنان يريد أن يكون بجانب جمهوره دائمًا وأكثر شىء يجعله سعيداً عندما يرى جمهوره يشيد بأعماله، حينها يشعر بأن كل المجهود الذى بذل فى التصوير كأنه لم يكن.

وعن فيلم «بنقدر ظروفك» قالت إن الفيلم يحمل رومانسية وكوميديا مختلفة، وسعيدة بردود الأفعال التى حققها الفيلم، وكذلك مسلسل «سر إلهي» ومسلسل «المداح أسطورة العودة»، فإلى نص الحوار.

< حدثينا عن ردود الفعل عن فيلم «بنقدر ظروفك»؟

- الحمد لله الفيلم حقق ردود أفعال إيجابية، وتدور قصته حول قوة صمود الحب، وسط الحالات الاقتصادية والأزمات المترتبة عليه، بين حسن وملك اللذين يعيشان فى حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج فى مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان، وتشترى بناتها كريمات التجميل بمعلقة الآيس كريم، فهل يصمد الحب فى هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر.

< كيف ترى منافسة «بنقدر ظروفك» بموسم أفلام الصيف؟

- المنافسة فى مصلحة الجمهور دائمًا، وكثرة الأعمال الفنية تثرى الفن المصرى الذى يطرح دائمًا أفكار وأعمال ونجوم مختلفين، وأتمنى أن يعرض فى الموسم أعمال كثيرة حتى يكون هناك تنوع يناسب كل أذواق الجمهور، مضيفة أن المنافسة شىء إيجابى ودائمًا فى صالح الجمهور الذى يجعلنا نخرج أفضل ما لدينا من أداء.

< حدثينا عن مشاركتك بدراما رمضان المنقضى؟

- سعيدة بردود الأفعال الكبير طبعًا بعد نجاح مسلسل «سر إلهى»، والتى جسدت فيه شخصية قيادة وطموحة، وكنت سعيدة بالصراع الذى حدث بينى وبين الفنانة روجينا طول المسلسل، وهى فنانة وإنسانة جميلة وتجمعنى بها علاقة صداقة قوية، وهذا الشىء الذى حمسنى للمشاركة فى المسلسل.

وكذلك لم أتوقع نجاحى بهذا الشكل الكبير فى مسلسل «المداح الجزء الرابع» مع النجم حمادة هلال والذى ظهرت فيه كضيفة شرف، خاصة أننى كنت متخوفة من دورى بشكل قوى، ولكن المسلسل حقق نحاجًا قويًا، وكان أكثر الأجزاء السابقة نجاحًا.

< ما أسباب انسحاب مسلسل «أمير العوامرى» من سباق دراما رمضان 2024؟

- جاء انسحاب المسلسل من السباق الرمضانى المنقضى، نتيجة أننا بدأنا التصوير قبل شهر رمضان بثلاثة أسابيع فقط، والمسلسل كان من المقرر أن يكون ثلاثين حلقة، ومن الصعب استكمال المسلسل خلال شهر رمضان، ولكن قصة العمل ثرية وأعتقد أنها ستنال إعجاب الجمهور ودورى فيها مختلف وسعيدة أننى أتعاون مع النجم هانى سلامة للمرة الثانية وحاليًا مشغولين فى تصويره ولا أعرف إذا كان سيعرض خارج الماراثون الرمضانى القادم أو فيه، ولكن فى كل الأحوال هو عمل مميز وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

< كيف استطعتِ أن تفصلى بين الشخصيات فى ظل المشاركة بأكثر من عمل برمضان المنقضى؟

- كل عمل وله شخصيته، ودائمًا كواليس العمل تساعد على مذاكرة الدور، ولكن صعوبات العمل، تكون فى تأجيل تصوير المسلسلات وفى رمضان مثل كل عام، والمشاركة فى أكثر من عمل شىء إيجابى للفنان، خاصة إذا توافرت أعمال جيدة وأدوار مناسبة له، مثل دورى فى مسلسل سر إلهى ودورى فى المداح الجزء الرابع، وكذلك دورى فى مسلسل أمير العوامرى الذى تم تأجيله.

< ما المعايير التى تعتمدين عليها في اختيار أعمالك؟

- أن يكون السيناريو جيدًا، وأكون مقتنعة بدورى، حتى أستطع إيصال رسالة العمل إلى الجمهور، وأن يضيف لمشوارى الفنى، لأننى أسعى دائمًا لتقديم كل ما هو جديد للجمهور، كما أننى أهتم بأراء جمهورى حتى أستطيع تقديم أعمالى بشكل يرضيهم فهم دائمًا الحكم الأساسى.

< رغم أدوارك الكثيرة فإن الجمهور أحبك فى شخصية الشريرة وظهر ذلك فى مسلسل «ولى العهد»؟

- الشخصية الشريرة دائمًا تجذب الجمهور لأنها تحتاج قدرات تمثيلية، ورغم ذلك أنا عكس تلك الشخصية أنا شخصية طيبة جدًا وودودة، ولكن مسلسل ولى العهد من الشخصيات التى أثرت مع الجمهور وكان سبب معرفته بى، لذلك أشعر أننى قدمت شيئًا مميزًا، والشخصية الشريرة فى مسلسل «سر إلهى» أيضًا لفتت الأنظار.

< ماذا عن أعمالك الدرامية المقبلة؟

- أنتظر عرض مسلسل «روج أسود», ويتناول أحداثًا حقيقية من داخل محكمة الأسرة، وهو مكون من 45 حلقة، إخراج مصطفى فكرى، وإنتاج ممدوح شاهين، وحاليًا مشغولون فى تصويره.