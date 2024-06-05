وزير التجارة والصناعة يترأس لجنة الاختبارات للمتقدمين للعمل بوظيفة ملحق تجاري

ترأس احمد سمير وزير التجارة والصناعة لجنة الاختبارات الشفهية التي جرت اليوم للمتقدمين في المسابقة الخاصة بالتعيين في وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسي التجاري وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢ الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.

وأكد الوزير الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لاختيار أفضل الكفاءات للانضمام لجهاز التمثيل التجاري لأهمية الدور الذي يقوم به في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كافة الدول والتكتلات الاقتصادية.

وأشار سمير إلي أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من مكاتب التمثيل التجاري في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة نفاذ الصادرات المصرية في الأسواق الدولية فضلا عن أداء مهام الدبلوماسية الاقتصادية والحفاظ علي المصالح المصرية لدي المنظمات الدولية.

ومن جانبه، قال الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله أن الاختبارات الشفهية هي احدى المراحل التي تم إجراؤها لضمان اختيار أفضل المتقدمين حيث تضم لجنة الاختبارات عدداً من الخبراء والدبلوماسيين وممثلي منظمات الأعمال للتأكد من إلمام المتقدمين للوظيفة بالمعلومات وتوافر المهارات اللازمة قبل الالتحاق بجهاز التمثيل التجاري مشيراً إلي أنه بعد اجتياز المتقدمين لكل المراحل سيتم التحاقهم ببرنامج تدريبي مكثف في الداخل والخارج لتزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة قبل التحاقهم للعمل بالمكاتب التجارية.