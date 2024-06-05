المحكمة العليا في السعودية تتحرى هلال ذي الحجة غداً

دعت المحكمة العليا في السعودية، اليوم الأربعاء، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غدٍ الخميس الموافق 29 من شهر ذي القعدة لهذا العام 1445هـ.

وأوضحت المحكمة -في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس)- أنه وفقا لما تضمنه قرار المحكمة العليا أن الـ 9 من شهر مايو الماضي هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1445هـ؛ فإن المحكمة العليا تدعو إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم غد الخميس 29 من شهر ذي القعدة 1445هـ الموافق يونيو 2024.

ودعت المحكمة مّن يراه بالعين المجرّدة أو بواسطة المناظير إلى إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة، معربة عن أملها بانضمام مّن لديه القدرة على الترائي إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

التطويف المركزي السعودي يستهدف خدمة 1.8 مليون حاج

قال الدكتور عثمان القزاز مدير مشروع التطويف المركزي السعودي إن أكثر من 1.8 مليون حاج سيستفيدوا هذا العام من خدمات برنامج التطويف.

وقال القزاز -في تصريح خاص لقناة "الإخبارية" السعودية اليوم الأربعاء إن أكثر من 200 مطوف يتم تدريبهم وتأهيلهم وترخيصهم من قبل الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وإدارة التطويف من أجل المساهمة مع شركات حجاج الخارج ومقدمي الخدمة لتفويج الحجاج بشكل منظم إلى المسجد الحرام وإرشادهم للطريقة الصحيحة لأداء الطواف ومرافقتهم كذلك في الطواف.

وأضاف أنه تم استحداث تطبيق إلكتروني لحوكمة عملية تفويج الحجاج من وإلى الحرم المكي لأداء طواف القدوم بحيث يقوم مقدم الخدمة بتسجيل حجاجه الراغبين في أداء الطواف والوقت المثالي ويرافقهم أثناء ذلك مطوف يجيد لغتهم.

وأوضح أن التطويف المركزي يهدف إلى راحة الحجاج والتيسير عليهم، حيث يواصل المشروع تقديم خدماته للعناية بتفويج الحجاج لطواف القدوم، وتعيين عدد من المطوفين لمرافقة مجموعات الحجاج لتوعيتهم وإرشادهم قبل وأثناء وبعد التوجه للمسجد الحرام.

السعودية: السجن والغرامة لمخالفين نقلوا عددا ممن لا يحملون تصاريح أو تأشيرات حج

أصدرت السلطات السعودية قرارات بتنفيذ عقوبات بالسجن لمدة خمسة عشر يوما وغرامة 10 آلاف ريال والإبعاد بحق مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج ؛ بعد توقيفهم أثناء قيامهم بنقل عدد ممن لا يحملون تصاريح أو تأشيرات حج نظامية.

وذكرت وزارة الحج والعمرة السعودية، تحت وسم "لا_حج_بلا_تصريح" أن الحملات الأمنية تعمل على مدار الساعة في نطاق مكة المكرمة لضبط المخالفين وإحالتهم للسلطات المختصة لتطبيق العقوبات عليهم بشكل صارم.

ومن جانبها .. ذكرت وزارة الداخلية السعودية أن اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات أصدرت ثمانية قرارات إدارية تضمنت : عقوبة السجن لمدة 15 يوما لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها 10000 ريال، بحق من تم ضبطهم، وبينهم مقيمون ومواطنون سعوديون.. مشيرة إلى أن الغرامة تتعدد بتعدد كل مخالف يتم نقله إضافة إلى التشهير بالمخالفين وترحيل الناقلين من الوافدين ومنعهم من دخول المملكة العربية السعودية، وفقا للمدد المحددة نظاماً بعد تنفيذ العقوبة مع المطالبة بمصادرة 3 مركبات مستخدمة في النقل قضائيا.

ودعت وزارة الداخلية السعودية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.