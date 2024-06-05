أسيوط تطلق حملات توعية لترشيد إستخدام المياه لمحلات الجزارة 

تزامنا مع عيد الاضحى

أعلن المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن فريق التوعية بالشركة يقوم بعمل سلسلة من الحملات التوعوية للمواطنين تجوب كافة أنحاء المحافظة مع قرب حلول عيد الأضحي المبارك لحث المواطنين والجزارين بمحلات الجزارة علي عدم إلقاء مخلفات الأضاحي داخل شبكات الصرف الصحي والاستخدام الأمثل لمياه الشرب.

وتشمل الحملات توزيع ملصقات التوعية بترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى على المواطنين بالمنازل والأسواق والتجمعات السكنية والمساجد والكنائس ونشر أرقام الخط الساخن للشركة 125 لتلقي البلاغات من المواطنين.

وحث المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الفريق التوعوي بضرورة توعية المواطنين بالشوارع والأسواق ومحلات الجزارة بأهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وعدم إهدار المياه في غسيل الأضاحي وإلقاء المخلفات بشبكة الصرف الصحى لان مثل هذه السلوكيات غير الصحيحة تؤدي إلي كثرة الطفوحات وانسداد شبكة الصرف الصحي مناشداً المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، تزامنا مع زيادة استهلاك المياه، الذي يواكب عمليات ذبح الأضاحي .

وتعلم الشركة أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أى محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/

ووالموبيل أبليكيشن، وبرامج الــCMS لاستقبال الشكاوى الالكترونية على أتم الاستعداد لتلقى استفسارات المواطنين وشكواهم المختلفة وسرعة تدخل فرق الصيانة الفنية لمواجهة أي أعطال بالمحطات أو اعمال طارئة او أزمات قد تحدث