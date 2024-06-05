مصر للطيران للخدمات الأرضية تكرم النماذج المشرفة من العاملين

فى إطار حرص قيادات شركة الخدمات الأرضية على تكريم النماذج المتميزه من العاملين، قام مجلس إدارة الشركة برئاسة المهندس إبراهيم فوزي بتكريم أثنين من العاملين الأكفاء المخلصين فى أداء مهام عملهم.

وذلك لإثابة المجتهد والمتميز من العاملين مما يؤدي بتآثيرات إيجابيه على جميع العاملين لرغبتهم فى إعتلاء منصة التكريم كمن سبقهم من زملائهم ، وتم تكريم أحمد على سلمى و محمد عبد المطلب عطيه والذى لم يتمكن من الحضور لوجود بمآمورية عمل بشهادة تقدير ومكافأة ماليه وذلك لتمكنهم من تصنيع غطاء لسلم الركاب بكفاءه وبجهد يحترم وقدم مجلس الادارة شكره وتقديره للزميلين المكرمين .

وأشاد المهندس إبراهيم فوزي رئيس الشركه بالمكرمين مشيرآ إلى كفاءة الزميل أحمد سلمى فى تدريب العاملين بالشركه ، مؤكدآ أن شركة الخدمات الأرضية عامره برجال يقدرون شركتهم ويجعلون ضمائرهم هى الرقيب عليهم ولذلك يحرص دائمآ على تكريم المجتهد منهم، إحترامنا وتقديرنا للزميلين.