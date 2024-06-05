برشلونة يطلب ضم نجم فالنسيا مقابل 25 مليون يورو

أكدت صحيفة الماركا الأسبانية ان نادي برشلونة طلب التعاقد مع نجم فالنسيا الصاعد خافي جويرا مقابل 25 مليون يورو لنادي فالنسيا بعد المستوى الافت للنظر الذي برز به النجم الاسباني الصاعد خلال مباريات الموسم الحالي .

وحسب صحيفة الماركا فأن خافي جويرا - 21 عاما - محط اهتمام نادي برشلونة منذ فترة ليست بالقصيرة وانهم تقدموا بالفعل بعرض لنادي فالنسيا لضم الاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة مقابل 25 مليون يورو وهو الرقم الذي يعد كبيرا بالنسبة لسن الاعب .

واشارت الماركا ان خافي جويرا يعد احد اهم لاعبي الوسط الصاعدين على مستوى العالم وهو من ابناء مدينة فالنسيا حيث قضي فترة تكوينه في مرحلة الناشئين في الناديين الكبيرين بالمدينة فياريال و فالنسيا قبل ان ينتقل بشكل نهائي الى فالنسيا ويشارك مع الفريق الاول في اولى مبارياته في ابريل 2023 وليشارك حتى الان في اكثر من 50 مباراة مع الفريق الاول لفالنسيا سجل خلالها خمسة اهداف ليشد تطور ادائه عدة اندية كبرى في اوربا مثل مانشيستر يونايتد و أرسنال الانجليزيان الى جانب برشلونة الذي يسعى بقوة لانهاء الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية .

وقالت الماركا ان رغبة برشلونة في ضم النجم الاسباني الصاعد ترجع الى عدم حسم موقف استمرار الثنائي اوريول روميو و الهولندي فرانكي دي يونج لكن النادي الكاتالوني سيواجه منافسة عنيفة من نادي نابولي الايطالي الذي يسعى هو الاخر لضم الاعب .