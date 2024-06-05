الأقصر عاصمة السياحة والآثار تعيش مشكلات بالجملة

لكونها واحدة من أهم المدن الأثرية والسياحية في العالم وتستخوذ أرضها على نحو ثلثي آثار لعالم، وعاصمة التاريخ والحضارة ومهد الأجداد، ومن هنا تحتل مدينة ومحافظة الأقصر مكانة خاصة في مصر والعالم ودائما عين الحكومة والمواطن وصولا للبرلمان تراقبها وتهم بها.

منذ فترة تعاني قري محافظة ومدينة الأقصر أشد المعاناة في توافر مياه الشرب ومشاكل في إصلاح بعض الطرق بخلاف معاناة المستثمرين السياحيين وغيرها، وهو ما دعا مجموعة من نواب البرلمان لحسم المواجهة والوصول لحلول مع الجهات التنفيذية بمحافظة الأقصر.

وحرص عدد من أعضاء مجلس النواب، على مواجهة المستشار مصطفي الهم محافظ الاقصر، بعدد من المشاكل الجماهيرية التي تهم المواطنين والمستمرين، خلال إجتماعا موسعاً بحضور الدكتور جمع عدد من النواب، وممثلة ذوى الهمم، وحضور محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر وهدى المغربى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمر حسين رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات

وكشف المشاركون في الاجتماع عن وحود أوجه في القصور والتعطيل لأنهاء المشروعات القومية والاستثمارية وفقاً للجداول الزمنية المقررة بالرغم من حرص الدولة المصرية بجميع مؤسساتها علي كل الحرص على إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة والتصدي لأية محاولات فساد من أية جهة وأي شخص، الأمر الذي يهدد أهم مدينة ومحافظة أثرية وسياحية في مصر واحد مصادر الدخل القومي من الحصيلة الولاية في الوقت الذي تدعم فيه وزارة السياحة والآثار الجذب السياحي وقررت منح تخفيضات تصل ل20% على أسعار دخول المتاحف والمواقع الأثرية بالأقصر وايضا قنا وأسوان تشجيعا للسياحة الداخلية والخارجية.



وتعددت شكاوى المواطنين التى تمثلت فى ضعف ضغط مياه الشرب بمناطق منشأة العمارى و الزناقطة ومحمد موسى، و القرنة الجديدة و السواقى وغيرها من المناطق ذات الضغط المنخفض، بالإضافة إلى مشكلات عدم أستكمال مشروعات محطات الصرف الصحى بمناطق نجع عوض الله الغربى ونجع الجالس والطينة وعبادى بالأقصر،ومناطق أبو حليمة والزغب وعزبة التمساح والسبيخة بمدينة أرمنت، ومنطقة الروافعة الغربية بالقرنة خلف الساحة الرضوانية، وعدد من المناطق المحرومة من الصرف الصحي بمدينة أسنا.



ويواجه الأهالي مشكلات أخري بشأن توفير المواصلات وخطوط سير سيارات الأجرة لمنطقة نجع الخطبة نظرا لوجود وحدة صحية بالمنطقة، ومشكلات احلال وتجديد وأنشاء عدد من المدارس، وإعادة النظر في قيمة مصروفات المرافق للمرضى بالمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ومشكلات رفع الجهد المتوسط وتحويلها لكابلات أرضية ودعم بعض المناطق بأرمنت الحيط بمحول إضافة لتفادى أرتفاع الجهد وغيرها من الموضوعات الآخرى.

مشكلات المستثمرين في الأقصر



كما يواجه عدد من المستثمرين في مختلف القطاعات خاصة القطاع الزراعي مشكلات تتعلق بتقنين اوضاع الاراضي الزراعية المستصلحة رغم توجيهات رئيس، الوزراء قي ذلك، وعدم تشجيع المشروعات الاستثمارية الزراعية.