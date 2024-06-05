هانز فليك يساند نجم برشلونة الشاب للبقاء في قلعة كاتالونيا

اكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية ان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الالماني هانز فليك بدأ في تقرير مصير عدد من الاعبين الذين لم يكونوا يشاركون بأنتظام مع الفريق الكاتالوني بسبب عدم قناعة المدير الفني السابق تشافي هيرنانديز بمستواهم وفي مقدمة هؤلاء الاعبين المهاجم فيتور روكي .

ووفقا لتقرير صحيفة الموندو ديبورتيفو فأن ادارة الاعبين داخل نادي برشلونة طلبت من المدير الفني الالماني تحديد مصير فيتور روكي حتى يتم التعاقد مع لاعب اخر في مركز قلب الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في حال رغبة المدير الفني في اعارته خلال الموسم الجديد .وقالت الصحيفة ان ادارة برشلونة تضع نصب اعينها عدة بدائل في مركز المهاجم منها مهاجم جيرونا باو فيكتور او استمرار العائد من الاعارة بنادي برايتون الانجليزي أنسو فاتي او التعاقد مع لاعبين اكثر خبرة مثل مهاجم خيتافي بورخا موريال .

صحيفة الموندو ديبورتيفو اكدت ان المدير الفني الالماني هانز فليك شدد على ضرورة استمرار فيتور روكي بالفريق في الموسم المقبل واعطى الضوء الاخضر لاستمراره في الموسم القادم وابدى اعجابا شديدا بقدرات الاعب الفنية .

وكشفت الصحيفة الاسبانية ان من بين اسباب الخلافات بين البرتغالي ديكو المدير الرياضي لبرشلونة وتشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لبرشلونة كانت هي طريقة تعامل تشافي مع فيتور روكي وهو ما يبدو سيتم تعديله مع هانز فليك خاصة في ظل تصريحات رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا حول اقتناع هانز فليك بالمجموعة المجموعة حاليا بالفريق وعدم حاجة برشلونة لتدعيمات كبيرة ليس من بينها مركز قلب الهجوم بشكل عاجل .