77 مركز شباب لإذاعة مباراة المنتخب المصري أمام منتخب بوركينافاسو غداً

أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن إطلاق حملة لدعم وتشجيع منتخب مصر خلال مشواره فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 تحت شعار "الطريق للمونديال- شجع مصر "، وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب والذي يتفق مع استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمؤازرة وتشجيع المنتخب خلال مشواره فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم .

وفى هذا الصدد كلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مديري الادارات الفرعية بتوجيه أكبر عدد ممكن من مراكز الشباب لتغطية وإذاعة مباريات منتخب مصر امام منتخب بوركينا فاسو والمقرر إذاعتها غدا الخميس الموافق 6 يونيو مع وجود شاشات عرض مناسبه داخل المراكز وتوفير أماكن للمشاهدة ودعوة الشباب والأسر من أعضاء المراكز لدعم ومؤازرة المنتخب خلال مشواره فى التصفيات والوصول للمشاركة فى كأس العالم 2026.

وتذاع المباراة بعدد 77 مركز شباب موزعة على 8 ادارات فرعية وتشمل 13مركز إدارة شباب بنها وهى مراكز (شبلنجة، كفر الحصة، المنشية، مرصفا، ميت عاصم، طحله، كفر الجزار، كفر الشيخ إبراهيم، نقباس، منية السباع، جمجره الجديدة، كفر سندنهور ، نادي بنها الرياضي ) ، وفي إدارة شباب شبين 11 مركز شباب وتشمل (مدينة شبين القناطر، عرب جهينة، عرب صبيح، تل بنى تميم، كفر شبين، الحصافة، منشاة الكرام ، الشيخة سالمة، الاحراز، منية شبين، النادى الرياضي بشبين القناطر )

بينما فى إدارة شباب قليوب 8 مراكز (صنافير، بلقس، نادى قليوب الاجتماعي ، كوم اشفين، عزبه الجندي، ناى، الإصلاح الزراعى، قلما) وفي إدارة شباب شبرا الخيمة 9 مراكز (بيجام، ميت نما، المنشيه الجديدة، ١٥ مايو ، مساكن اسكو، منطى، سليم والوحدة، شبرا البلد )

وفي إدارة شباب كفر شكر 7 مراكز ( ميت الدريج، اسنيت، المنشاه الصغرى، كفر تصفا، كفر عزب غنيم، كفركردى، الصفين) وفي إدارة شباب القناطر الخيرية 7 مراكز (باسوس، ابو الغيط، الخرقانيه، شلقان، سندبيس، قرنفيل، نادى القناطر الخيرية )

وفي إدارة شباب طوخ 13 مركز ( قها، دندنا، طنط الجزيرة، مشتهر، منشية مشتهر، أجهور الكبرى، ميت كنانة، زاوية بلتان، كوم الاطرون، كفر الرجالات، نامول، كفر الفقهاء، بلتان )، وفي إدارة شباب الخانكة 9 مراكز وهى( عرب العيايدة، كفر عبيان، مدينة الخانكة، القلج، الأمل، نادي الخانكة، نادي سكك حديد ابو زعبل، نادي العبور ، مركز شباب مدينة العبور )