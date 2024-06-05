موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة وأول أيام عيد الأضحى

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، حيث موسم الحج أحد أركان الإسلام الخمس وأعظم الشعائر الإسلامية التي يتمناها المسلمون كافة.

وينتظر المسلمون خلال الساعات القادمة، استطلاع هلال شهر ذي الحجة والإعلان عن اول أيام عيد الأضحى المبارك، لذا أكدت دار الإفتاء المصرية، إنها ستتحقق من هلال ذي الحجة غدا الخميس الموافق 29 ذو القعدة للعام الهجري 1445، وذلك بعد صلاة المغرب.

كما صرح الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس، سيولد هلال ذي الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهرا بتوقيت القاهرة غدا الخميس.

وأوضح أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرة لمدة 11 دقيقة وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب الشمس، وفي محافظات مصر يبقى في السماء لمدة تتراوح ما بين 12 لـ 20 دقيقة، أما فسي العواصم والمدن العربية والإسلامية سيبقى الهلال من 1 لـ 28 دقيقة فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ9 و 14 دقيقة.

وأعلنت البحوث الفلكية، أن غرة شهر ذو الحجة ستكون يوم الجمعة القادمة الموافق 7 يونيو، ووقفة عرفات ستكون 15 يونيو، وبالتالي أول أيام عيد الأضحى المبارك سيوافق يوم الأحد 16 يونيو الجاري.