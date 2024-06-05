نسور الشرقية تستعد للقاء القمي المُجمع القادم

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، ممثلة فى الإدارة العامة للرياضة، بالتعاون مع الادارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والإدارة العامة للقاعدة الشعبية؛ تدريب اللياقة البدنية للبنين والبنات بإستاد جامعة الزقازيق، استعدادًا للمشاركة فى اللقاء القمي المجمع على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

يأتى ذلك ضمن الدور المجتمعي والخدمي الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة، لتشجيع ممارسة الرياضة فى كل مكان بصورة مستمرة، تحت اشراف الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

وأكد الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، أن المشروع يستهدف تدريب الشباب على اللياقة البدنية، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي، ويتم توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية، وبناء أجسام رياضية والاهتمام باللياقة البدنية للبنين والبنات.

ويُنفذ المشروع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتوجهيات الدكتور أشرف البيجرمي رئيس قطاع الرياضة، والدكتور عمرو الحداد رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة، وإشراف الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، والدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، والدكتور وائل فهمى مدير عام التنمية الرياضية.

وفي سياق متصل، نفذت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بالتعاون مع اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالمحافظة، ظهر أمس الثلاثاء، ندوة دينية بعنوان «فضائل العشر من ذى الحجة، والدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع».

وقال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إلى أن وقائع الندوة تم بثها بشكل مباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية،

وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، وذلك رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

ولفت إلى أن الشيخ كيلاني عبد الرحمن الكناني، عضو الجنة العليا للدعوة الإسلامية بالمحافظة حاضر في الندوة، وقدمها أحمد عطية عبد الهادى سعد، عضو نادي القيادات الشبابية وإدارة التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وبإشراف باسم زكريا المشرف العام على أعمال لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وذكر أن المُحاضر تحدث خلال الندوة عن: فضل ومنزلة وتعظيم العشر الأوائل من ذي الحجة والحث على اغتنامهما، لماذا العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام الله، أفضل الأعمال والعبادات المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة، أهم القيم والمبادئ التي اشتملت عليها خطبة الوداع، وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم وحقوق الانسان في خطبة الوداع، الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع.