طريقة عمل طاجن مكرونة بالكبدة السريع

طاجن مكرونة بالكبدة، من الوصفات الشعبية التي يحبها المصريون وتتميز بمذاقها اللذيذ، وتعتمد على التوابل؛ لتعطي نكهة مميزة للوصفة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

طريقة عمل طاجن مكرونة بالكبدة

المقادير

-ربع كيلو كبدة.

- نصف كيلو مكرونة.

- 4 ملاعق كبيرة صلصة طماطم.

- فلفل ألوان.

- ½ كوب ماء.

- 2 فص ثوم مفروم فرما ناعما.

- ملح وفلفل أسود.

- ¼ ملعقة صغيرة كزبرة.

1 ملعقة صغيرة كمون.

طريقة التحضير

-لعمل طاجن مكرونة بالكبدة.. قم بسلق المكرونة في الماء والملح، إلى الحصول على المكرونة المسلوقة.

- يوضع البصل المفروم مع الثوم والملح والفلفل الأسود على النار، والتقليب إلى الحصول على اللون الذهبي، ثم توضع الصلصة وتترك على النار إلى أن تتسبك.

- ضعي الكبدة في الزيت الساخن في مقلاة على النار، والتقليب إلى أن نتخلص من ماء الكبدة.

- أضيفي الكمون والملح، والفلفل الأسود، والفلفل الألوان، ويتم التقليب جيدا، إلى القرب من النضج.

أضيفي التونة والكزبرة، والتقليب، ثم ترفع من على النار.

-وضع الكبدة في طاجن مدهون بالسمنة، وفوقها نضع المكرونة المخلوطة بنصف كمية الصلصة، وفوقها الكبدة، ثم باقي كمية الصلصة.

- ضعي الطاجن في الفرن، ويترك في الفرن لمدة 10 دقائق تقريبا، وتقدم.