ورش تعليمية وتدريبية مجانية للأطفال والشباب بدمنهور

يستعد مركز الحاسب الآلي والتكنولوجيا المعلومات بدمنهور؛ لاستقبال أبناء محافظة البحيرة للمشاركة في الأنشطة التعليمية والتربوية؛ لإعداد جيل المستقبل بكفاءة علمية متطورة للإستفادة من الاجازة الصيفية، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لإعداد جيل قادر على مواكبة التغيرات المعاصرة والتكنولوجيا المتطورة.

وتقرر إقامة ورش تعليمية مجانية لأبناء المحافظة للأطفال والشباب و أولياء أمورهم للتحقيق الاهداف المرجوة منها وتضم العديد من التخصصات ورش لتعليم اللغة انجليزية ، ولغات أجنبية (الفرنسية ، وألمانية) ، وكذلك ورش للشباب الخريجين عن كيفية كتابة السيرة الذاتية والإعداد لسوق العمل ، كما سيقام ورش تربوية مجانية لهم عن كيفية التعامل مع أبنائهم دراسيًا و تربوياً.

وستضم أنشطة مركز الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات ، دروات تدريبية تستهدف أعمار 4 سنوات الي خريجين الجامعة،و تضم دورات لتعليم الرسم ودورة لتعليم اللغة العربية بطريقة نور البيان، واخري لتعديل السلوك ، و تأكيدا علي اهمية إعداد نشئ مبتكر تكنولوجيا سيتم تقديم للأطفال دورات يوثي ماس، والروبوت والذكاء الاصطناعي ولغات البرمجة .

وتعمل الورش على توفير خدمة الإستضافات للأطفال من عمر 6 إلى 14 عاما، حيث سيستفيدون من برنامج ثقافي تربوي مهاري مقدم للأطفال يضم مكتبة للقراءة والإطلاع وأنشطة الرسم والتموين بالإضافة لمشاركتهم في أعمال يدوية لزيادة المهارة لديهم والابتكار، كما سيقام في ختام الأنشطة الصيفية حفل جماعي للمتدربين بعد اتمامهم وتخرجهم من الدورات التدريبية، وتكريمهم وتوزيع الجوائز علي المتفوقين .