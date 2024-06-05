الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

صحي وسريع.. طريقة عمل سمك السلمون في القلاية الهوائية

سمك السلمون
سمك السلمون

متابعو الدايت يبحثون دائمًا عن وصفات جديدة ومبتكرة، دون أن يدخلون أجسامهم كم هائل من السعرات الحرارية، ولذلك نقدم لكم وصفة سمك السلمون في القلاية الهوائية للدايت.

طريقة عمل سمك السلمون في القلاية الهوائية

المقادير

- السلمون : 4 شرائح

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الليمون : 1 حبة (شرائح)

 

طريقة التحضير

سخني المقلاة الهوائية إلى 400 درجة فهرنهايت.

افركي شرائح السلمون بزيت الزيتون، وتبليه ببودرة الثوم، والفلفل الحلو، والملح، والفلفل الأسود.

ضعي السلمون في المقلاة الهوائية واقليه لحوالي 7-9 دقائق، مع ملاحظة أن الوقت قد يختلف بحسب نوعية المقالي الهوائية.

تحققي من نضج السلمون بإستخدام شوكة.

ضعي شرائح سمك السلمون في طبق التقديم وزينيه بشرائح الليمون، ثم قدميه.

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