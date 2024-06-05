رئيس قطاع المعاهد يواصل متابعة سير امتحانات الثانوية الأزهرية

مؤكدًا حرصه على توفير بيئة امتحانية مثالية..

واصل فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جهوده في متابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك في يومها الخامس، حيث عقد اجتماعات افتراضية «أون لاين» مع أعضاء لجان المتابعة الميدانية في مختلف المناطق الأزهرية من خلال غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية.

سير الامتحانات بسلاسة ونزاهة



حرص فضيلته على الاطلاع بشكل دقيق على سير العملية الامتحانية في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة امتحانية مثالية للطلاب تُمكنهم من أداء امتحاناتهم بكل ثقة وتركيز، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل القائمين على اللجان لضمان سير الامتحانات بسلاسة ونزاهة، كما شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات والضوابط الصادرة بشأن الامتحانات.

يذكر أن امتحانات الثانوية الأزهرية قد انطلقت يوم السبت 1 يونيو الجاري، وقد حرص قطاع المعاهد الأزهرية على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة لضمان سلامة الطلاب خلال مدة الامتحانات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبًا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبًا، و 36977 طالبة، بإجمالي عدد 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

على الجانب برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ‏أعلنت الإدارة العامة للقرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، انطلاق العمل في «المشروع القرآني الصيفي» لهذا العام ١٤٤٥ هـ - ‏‏٢٠٢٤م، طوال فترة الإجازة الصيفية، من أول يونيو إلى 10 سبتمبر المقبل، في المعاهد التي تم ‏تخصيصها للمشروع بكل منطقة.‏

وأوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، أن ‏«المشروع ‏القرآني الصيفي» ‏يجري العمل فيه على محورين: المحور الأول: (احفظ مقررك) بالمعاهد الأزهرية، ويجري ‏العمل به ثلاثة أيام أسبوعيًّا من الساعة 9 صباحًا وحتى الثانية عشرة أيام (الأحد والثلاثاء والخميس) من ‏كل أسبوع، أمام المحور الثاني فهو محور (عشرة آلاف خاتم) بمكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف ‏الأزهر الشريف، ويجري العمل بها خمسة أيام في الأسبوع بحد أدنى، والعمل خمس ساعات يوميًّا.‏

وبيَّن الدكتور أبو اليزيد سلامة أن إدارات شؤون القرآن الكريم بالمناطق الأزهرية ستقوم على متابعة تنفيذ المشروع ‏وتذليل العقبات، وعمل كشوف متابعة للتلاميذ المشاركين بالمشروع لمتابعة التزامهم وقدر استفادتهم من ‏المشروع، ومقدار الحفظ عند الاشتراك في ‏المشروع، ثم مقدار ما تم حفظه خلال المشاركة في المشروع