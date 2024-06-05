محافظ الدقهلية يستقبل مدير جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة

إستقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اللواء أ.ح حسن رأفت مدير جهاز الخدمات العامه للقوات المسلحة واللواء عبدالله زهره مساعد مدير جهاز الخدمات العامة واللواء محمد عبد المنعم مساعد مدير جهاز الخدمات العامة للقطاع التجاري والمقدم محمد نبيل مدير مكتب مدير الجهاز والرائد احمد طه سكرتير مكتب مدير الجهاز في اطار زيارتهم للمحافظة.

وقال "مختار" ان الزيارة تستهدف افتتاح احد أفرع السلاسل التجارية التابعة للجهاز بمدينة السنبلاوين والاعداد والتجهيز لاقامة فرعا اخر بمدينة اجا وذلك لبيع السلع للمواطنين باسعار مناسبة تخفيفا للعبئ عنهم.

واضاف مختار اننا نعمل من خلال التنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة في جهاز الخدمات العامة لإقامة مثل هذه الأفرع بمختلف مدن ومراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

ومن جانبه اوضح مدير جهاز الخدمات العامة اننا نفتتح اليوم احد أفرع جهاز الخدمات العامة بمدينة السنبلاوين حرصا من القوات المسلحة لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضه وقال ان فروع جهاز الخدمات العامة بالدقهلية هي أحد اذرع المحافظة لمحاربة غلاء الأسعار لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.



