الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

300 عرض مسرحي يشاركون بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبلت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران خلال الفترة الماضية  أكثر من ( 300 ) عرض مسرحي من مختلف دول العالم تقدموا للمشاركة في الدورة الـ 31، والتي ستنطلق بداية من شهر سبتمبر 2024، بمشاركة حوالي 60 دولة عربية وأجنبية .

تشاهد حاليا لجان اختيار العروض المتعددة (154) عرضا مسرحيا أجنبيا ، و(146) عرضا عربيا، بالإضافة لاستمرار استقبال ومشاهدة العروض المصرية التي ستمثل مصر في الدورة المقبلة .

معلومات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي


مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هو "مهرجان تنافسي" تنظمه وزارة الثقافة سنوياً، وهو بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال فنون الأداء، ويهدف إلى تقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي، ويعد أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم.

ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

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